Neste ano, as celebrações contarão com árvores de Natal de aproximadamente 30 metros de altura, prometendo transformar as praças em cenários especiais para toda a família - Foto: Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

Neste ano, as celebrações contarão com árvores de Natal de aproximadamente 30 metros de altura, prometendo transformar as praças em cenários especiais para toda a família - Foto: Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo já está se preparando para encantar os gonçalenses com a magia do Natal. O município realiza mais uma edição do Natal de Novas Luzes, levando o brilho e o encanto da decoração natalina a quatro pontos estratégicos da cidade. Neste ano, as celebrações contarão com árvores de Natal de aproximadamente 30 metros de altura, prometendo transformar as praças em cenários especiais para toda a família.

A programação começa no próximo final de semana, reeditando uma parceria bem-sucedida com o Sesc RJ, a exemplo de anos anteriores. As festividades começam no sábado (28), na praça do Colubandê, e continuam no domingo (29), no Parque RJ Nosso Sonho. Especialmente nesses dois dias, o público também poderá acompanhar o cortejo natalino oferecido pelo Sesc RJ, tornando a experiência ainda mais mágica.

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Na próxima semana, será a vez da praça do Zé Garoto, no dia 3 de dezembro, e da praça do Bandeirantes, no dia 10 de dezembro, receberem a celebração.

Nos quatro dias de programação, a partir das 17h, a Caravana de Arte e Lazer, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo, estará presente, garantindo a diversão da criançada. Com atividades totalmente gratuitas, serão oferecidos pula-pula, brincadeiras, interação com personagens vivos e diversos lanches.

Na próxima semana, será a vez da praça do Zé Garoto, no dia 3 de dezembro, e da praça do Bandeirantes, no dia 10 de dezembro, receberem a celebração | Foto: Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

A partir das 18h, a programação ganha um toque especial de música com a apresentação da Camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob a regência do maestro Paulo Guarany, levando ao público um repertório preparado para celebrar o espírito natalino.

O momento mais aguardado acontece às 19h, com o acendimento oficial da árvore de Natal e a chegada do Papai Noel, marcando o início das celebrações natalinas em cada um dos pontos contemplados.