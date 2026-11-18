A pesquisa de Daniel Dinucci reúne documentos históricos, registros da imprensa da época e outras fontes para reconstruir acontecimentos e recuperar personagens que fizeram parte desse contexto - Foto: Divulgação

A pesquisa de Daniel Dinucci reúne documentos históricos, registros da imprensa da época e outras fontes para reconstruir acontecimentos e recuperar personagens que fizeram parte desse contexto - Foto: Divulgação

A história de São Gonçalo também tem capítulos relacionados à Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Para recuperar essa parte da memória do município, o historiador Daniel Dinucci lança o livro São Gonçalo e a Segunda Guerra Mundial 1944–45, publicação que investiga a participação de moradores da cidade no conflito e as repercussões da guerra na realidade local.

A obra aborda a presença de gonçalenses na Força Expedicionária Brasileira (FEB), a mobilização da sociedade e os acontecimentos relacionados ao período, além de apresentar registros que ajudam a compreender como um conflito de proporções mundiais repercutiu no cotidiano de uma cidade brasileira.

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A pesquisa reúne documentos históricos, registros da imprensa da época e outras fontes para reconstruir acontecimentos e recuperar personagens que fizeram parte desse contexto. A proposta é dar visibilidade a histórias ainda pouco conhecidas pela população e ampliar o conhecimento sobre a trajetória de São Gonçalo para além de seus aspectos industriais e econômicos.

O trabalho é assinado por Daniel Dinucci, historiador formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestrando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Formação de Professores da UERJ (PPGHS/UERJ-FFP). Dedicado à investigação e à preservação da memória gonçalense, o pesquisador busca aproximar a história do município de acontecimentos que marcaram o cenário nacional e internacional.

Com a publicação, o autor pretende contribuir para a preservação da memória histórica da cidade e para o reconhecimento das trajetórias de seus habitantes, mantendo vivos registros de um período que também deixou marcas na história local.

O lançamento acontece no dia 15 de dezembro de 2026 (terça-feira), das 18h às 20h30, na Rocha Numismática, localizada no São Gonçalo Shopping, ao lado da Taco Jeans. A programação contará com apresentação da obra e sessão de autógrafos. A entrada é gratuita, e os exemplares estarão disponíveis para venda no local.

SERVIÇO

Lançamento: São Gonçalo e a Segunda Guerra Mundial 1944–45

Autor: Daniel Dinucci

Data: 15 de dezembro de 2026 (terça-feira)

Horário: das 18h às 20h30

Local: Rocha Numismática – São Gonçalo Shopping (ao lado da Taco Jeans)

Entrada: gratuita

Programação: apresentação do livro e sessão de autógrafos

Venda de exemplares: no local do evento.