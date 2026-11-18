A cidade de Maricá dá início à programação do Natal Brasilidade 2026 neste sábado (21), a partir das 20h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A inauguração será marcada por uma apresentação musical gratuita intitulada “Dudu Nobre & Orquestra Convidam Toni Garrido”.

O evento abre oficialmente a programação natalina do município, reunindo música e atrações culturais em um dos principais espaços públicos da cidade.

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Além do show de inauguração, a programação prevê uma Vila de Neve com temperatura de aproximadamente -20°C em pleno verão, apresentações de acrobacias aéreas e um espetáculo que combina água, luz e som na orla de Araçatiba. O projeto também terá decoração ampliada e interativa, três Casas do Papai Noel em diferentes pontos da cidade, desfiles natalinos e outros shows musicais gratuitos.

O Parque Nanci receberá ainda o Balé do Ar, nos dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro, sempre às 17h. Uma esquadrilha de pilotos fará apresentações de acrobacias aéreas, transformando o céu da cidade em cenário para um espetáculo visual que integra a programação natalina.

Desfile

Na orla de Araçatiba, o público poderá acompanhar duas atrações distintas. O Desfile Natalino será realizado aos sábados e domingos, a partir de 28 de novembro, com a participação de crianças e adolescentes, de 10 a 17 anos, integrantes da escola mirim Sementes de Maricá, acompanhadas por seus responsáveis. A presença dos jovens desfilantes amplia a participação da comunidade na programação deste ano.

Milton Cunha, reitor da Universidade do Carnaval de Maricá, comanda a direção artística do Natal Brasilidade 2026 e apresentou os detalhes das fantasias e dos elementos alegóricos pautados pela ideia “Os meninos estão entre nós”. “Que meninos? Jesus, na manjedoura, a ideia central do Natal, o nascimento do Salvador. Outro menino: Darcy Ribeiro, no folclore mineiro, sonhando a sua utopia de um país justo. E os nossos meninos, os maricaenseszinhos, as nossas crianças. Meninos e meninas do Sementes de Maricá, a nossa escola mirim, a nossa escola infantil, e fazer ‘Os meninos estão entre nós’ para as crianças. Então, 2026 é revestido de um sentimento infantil de olhar, de pureza que perpassa toda a magia do Natal. Vamos fazer uma parada de Natal com crianças e para as crianças”, informou.

Após o desfile, o público poderá assistir ao Balé das Águas, espetáculo que combina água, iluminação e música em uma apresentação visual na orla. As sessões serão realizadas de quinta-feira a domingo, a partir das 20h.

O Natal Brasilidade 2026 integra a agenda cultural e turística de fim de ano de Maricá, reunindo decoração, música, experiências imersivas e apresentações artísticas gratuitas em diferentes regiões da cidade. A proposta combina referências às tradições natalinas com elementos da cultura brasileira e participação da comunidade.

SERVIÇO

Natal Brasilidade 2026

Abertura

21 de novembro: inauguração da decoração da Praça Orlando de Barros, no Centro.

28 de novembro: início da programação geral nos demais espaços.

Programação de Natal

De quinta-feira a domingo, das 14h às 22h.

Locais: Casas do Papai Noel e Parque Nanci.

Vila de Neve e pista de patinação

Local: Parque Nanci.

Funcionamento: conforme horário da programação de Natal.

Balé do Ar

Local: Parque Nanci.

Datas: 5, 6, 12 e 13 de dezembro.

Horário: 17h.

Desfile Natalino

Local: Orla de Araçatiba.

Datas: sábados e domingos, a partir de 28 de novembro.

Horário: a partir das 20h.

Balé das Águas

Local: Orla de Araçatiba.

Data: quinta-feira a domingo.

Horário: 20h.

Dudu Nobre e Orquestra com convidados especiais

Local: Praça Orlando de Barros.

Data: às sextas-feiras.

Horário: 22h.

Shows Natal Brasilidade

Local: Praça Orlando de Barros.

Data: aos sábados e domingos.

Horário: 22h.