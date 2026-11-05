Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4829 | Euro R$ 6,1551
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói

Incêndio foi registrado em imóvel próximo à Companhia de Limpeza de Niterói (Clin); não houve vítimas

relogio min de leitura | Redação
Casa pega fogo em São Lourenço, em Niterói
Casa pega fogo em São Lourenço, em Niterói -

Moradores do bairro São Lourenço, em Niterói, presenciaram um incêndio em uma casa na Rua Indígena, no início da tarde desta quinta-feira (5). O 3º Grupamento de Bombeiro Militar foi acionado ao meio-dia para combater as chamas, cerca de 40 minutos depois as equipes conseguiram conter o incêndio. Não houve registro de vítimas.

O imóvel fica próximo à Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).

Leia também:

Prefeitura de Niterói realiza Encontro de Gestores para alinhar metas na reta final de 2026

CCJ da ALERJ aprova instalação de botão de emergência em vagões exclusivos para mulheres

Após o combate às chamas, os militares realizavam o trabalho de rescaldo e esfriamento no local.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
    Câmera 1/7
    Fullscreen
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
    Câmera 2/7
    Fullscreen
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
    Câmera 3/7
    Fullscreen
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
    Câmera 4/7
    Casa pega fogo em São Lourenço, em Niterói
    Fullscreen
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
    Câmera 5/7
    Fullscreen
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
    Câmera 6/7
    Fullscreen
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
    Câmera 7/7
    Fullscreen
Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
  • Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói

Tags:

Bombeiros Incêndio Niterói São Lourenço

Matérias Relacionadas