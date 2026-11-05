Casa pega fogo em São Lourenço, Niterói
Incêndio foi registrado em imóvel próximo à Companhia de Limpeza de Niterói (Clin); não houve vítimas
min de leitura | Redação
Moradores do bairro São Lourenço, em Niterói, presenciaram um incêndio em uma casa na Rua Indígena, no início da tarde desta quinta-feira (5). O 3º Grupamento de Bombeiro Militar foi acionado ao meio-dia para combater as chamas, cerca de 40 minutos depois as equipes conseguiram conter o incêndio. Não houve registro de vítimas.
O imóvel fica próximo à Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).
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Após o combate às chamas, os militares realizavam o trabalho de rescaldo e esfriamento no local.
As causas do incêndio ainda não foram identificadas.