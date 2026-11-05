Domingo é dia de Feira Solidária Mulheres da Parada, em São Gonçalo

Tudo que é bom, a gente repete, não é mesmo? Então, anota na agenda que, no próximo domingo (08), a partir das 9h, é dia da segunda edição da Feira Mundo EcoSol, projeto da Rede Solidária Mulheres da Parada, na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Produtos artesanais e sustentáveis, gastronomia, música, artes plásticas e oficinas criativas para crianças e adultos são as principais atrações do evento. Barracas de coleta de itens recicláveis, de itens doados e trocados como solidariedade e uma moeda social também são peculiaridades da Feira Mundo EcoSol.

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O público que for à feira poderá curtir também o som da cantora Rafaela Torres e do percussionista Rubens Pavuna, do coletivo Ubuntu Beats; do coletivo Samba em Nome Delas, formado pela cantora Nilze Benedicto, Cris Percussa e Flavia Freitas, além da poesia do coletivo Costurando Afetos. As crianças e os adultos podem participar ainda de oficinas de compostagem, trança nagô, guirlanda de retalhos e turbante.

Na Barraca da Gratidão, as pessoas poderão deixar itens e adquirir outros, como peças de decoração, livros, utensílios e outros como uma verdadeira troca solidária e sustentável. Já a Barraca da Reciclagem servirá como um ponto de coleta de tampinhas plásticas (garrafas e outros recipientes), medicamentos vencidos, pilhas, baterias, lâmpadas, celulares e carregadores. Tudo será encaminhado para a destinação correta.

A moeda social Sol voltará a circular na Feira para fortalecer os empreendedores solidários, valorizando o trabalho de quem produz e ajudando os negócios coletivos a crescerem.

O que é a Rede Solidária MP - A Rede Solidária Mulheres da Parada é uma capacitação de empreendimentos coletivos que praticam o princípio da Economia Solidária e realizada com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária.

O objetivo do projeto é oferecer conhecimentos e consultoria para melhorar o trabalho e o faturamento dos empreendedores solidários de São Gonçalo e cidades vizinhas.

SERVIÇO

Feira Solidária Mulheres da Parada

Data: 11 de outubro (próximo domingo)

Horário: Das 9h às 17h

Local: Praça Zé Garoto, São Gonçalo