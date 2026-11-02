Adolescente de 14 anos morre afogado em lago em São Gonçalo
Jovem foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros após cerca de duas horas de buscas no Lindo Parque
Um adolescente de 14 anos morreu após se afogar em um lago no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo, na tarde deste domingo (1º). O acidente aconteceu na altura da Rua Maria Quitéria, em uma área onde há pedreiras.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h e mobilizou equipes do quartel de São Gonçalo, incluindo mergulhadores. Após cerca de duas horas de buscas, o corpo do jovem foi encontrado, por volta das 17h.
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Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) também foram chamados e isolaram a área para a realização da perícia. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.
As circunstâncias em que o adolescente caiu no lago ainda não foram esclarecidas. O nome da vítima não foi divulgado.