Dia de Finados reúne famílias no Cemitério São Gonçalo

O Cemitério São Gonçalo, no bairro Camarão, recebe cerca de 5 mil pessoas nesta segunda-feira (2), Dia de Finados. Boa parte dos visitantes deixa flores e acende velas para relembrar os entes queridos que já partiram.

O Dia de Finados é um momento reservado para que os vivos recordem familiares e amigos que partiram. A data também representa uma oportunidade de encontrar conforto.

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"Eu vim buscar o conforto e dar um conforto para meus parentes que estão no céu, em especial meus pais, minhas irmãs, meus irmãos. Através de uma flor que eu coloquei linda, bonita, bacana, maravilhosa, através das velas acendendo para eles também, e através de cada vez estar muito mais longe. [...] Mesmo com muitos e muitos anos que já foram, nós estamos juntos sempre", disse o aposentado Lélio Gonçalves, de 82 anos.

Lélio Gonçalves prestou homenagens aos parentes falecidos através de velas e orações | Foto: Layla Mussi

Angélica Moraes, 45 anos, administradora do cemitério São Gonçalo, falou que durante o Dia de Finados é esperado o grande movimento.

"Homenagem mesmo. Muitos acendem vela, outros fazem uma oração, rezam... cada um com sua crença. E muitos visitam o túmulo de Joaquim Lavoura, um médico que foi sepultado aqui", contou a administradora, que atua no cemitério há 26 anos.

A administradora do cemitério Angélica de Moraes conta um pouco sobre os tipos de homenagens comuns durante o Dia de Finados | Foto: Layla Mussi

Entre as pessoas que usam o feriado para prestar homenage m a quem já partiu está o mecânico Alan Taveira, de 50 anos, que visita o túmulo da sogra.

"É porque a pessoa era especial, então nessa data sempre a gente vem trazer uma flor, trazer uma rosa", disse o homem que adota esse ritual há 10 anos para lembrar da sogra.

Alan Taveira foi ao cemitério visitar o túmulo da sogra, um ritual que faz há 10 anos | Foto: Layla Mussi

Durante a manhã de finados quem esteve no cemitério São Gonçalo pode acompanhar uma missa celebrada em homenagem os falecidos.

Uma missa foi realizada dentro do Cemitério São Gonçalo no Dia de Finados | Foto: Layla Mussi

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