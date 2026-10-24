São Gonçalo oferece oficina de plano de comunicação para editais culturais

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo realiza nesta terça-feira (27), no Centro Cultural Joaquim Lavoura, uma oficina sobre como elaborar um plano de comunicação para projetos culturais. A atividade é totalmente gratuita, aberta ao público em geral e voltada a artistas, produtores, coletivos, instituições e demais interessados em concorrer a editais de fomento à cultura.

A oficina é uma resposta a uma novidade importante: a partir do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), todos os editais passam a exigir a apresentação de um plano de comunicação. O primeiro deles é o Edital nº 05/2026, de festivais, mostras e circuitos culturais, que oferece R$ 1,3 milhão para sete projetos de música, dança, teatro, circo e artes urbanas e recebe inscrições até 4 de novembro de 2026, através do link: https://colabore.pmsg.rj.gov.br/inscricoes/politica-nacional-aldir-blanc-de-fomento-a-cultura-chamamento-publico-n05-2026-festivais-mostras-encontros-e-circuitos-culturais-de-sao-goncalo.

Durante os encontros, os participantes vão aprender, na prática, como estruturar um plano de comunicação adequado ao seu projeto: definir o público, escolher os canais de divulgação, organizar um cronograma de ações, prever a acessibilidade da comunicação e apresentar tudo de forma clara e objetiva. O conteúdo vale tanto para quem pretende se inscrever no Edital nº 05/2026 quanto para quem já quer se preparar para os próximos editais do PNAB. Link de inscrição gratuita via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-gratuita-plano-de-comunicacao-para-projetos-culturais/3625762.

SERVIÇO:

Data: 27/10/2026

Horários: 10h às 12h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura, Av. Pres. Kennedy, 721, Estrela do Norte, São Gonçalo