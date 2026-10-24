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São Gonçalo oferece oficina de plano de comunicação para editais culturais

Evento é totalmente gratuito e aberto ao público

relogio min de leitura | Redação
Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão
Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão -

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo realiza nesta terça-feira (27), no Centro Cultural Joaquim Lavoura, uma oficina sobre como elaborar um plano de comunicação para projetos culturais. A atividade é totalmente gratuita, aberta ao público em geral e voltada a artistas, produtores, coletivos, instituições e demais interessados em concorrer a editais de fomento à cultura.

A oficina é uma resposta a uma novidade importante: a partir do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), todos os editais passam a exigir a apresentação de um plano de comunicação. O primeiro deles é o Edital nº 05/2026, de festivais, mostras e circuitos culturais, que oferece R$ 1,3 milhão para sete projetos de música, dança, teatro, circo e artes urbanas e recebe inscrições até 4 de novembro de 2026, através do link: https://colabore.pmsg.rj.gov.br/inscricoes/politica-nacional-aldir-blanc-de-fomento-a-cultura-chamamento-publico-n05-2026-festivais-mostras-encontros-e-circuitos-culturais-de-sao-goncalo.

Imagem ilustrativa da imagem São Gonçalo oferece oficina de plano de comunicação para editais culturais

Durante os encontros, os participantes vão aprender, na prática, como estruturar um plano de comunicação adequado ao seu projeto: definir o público, escolher os canais de divulgação, organizar um cronograma de ações, prever a acessibilidade da comunicação e apresentar tudo de forma clara e objetiva. O conteúdo vale tanto para quem pretende se inscrever no Edital nº 05/2026 quanto para quem já quer se preparar para os próximos editais do PNAB. Link de inscrição gratuita via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-gratuita-plano-de-comunicacao-para-projetos-culturais/3625762.

SERVIÇO:

Data: 27/10/2026

Horários: 10h às 12h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura, Av. Pres. Kennedy, 721, Estrela do Norte, São Gonçalo

Tags:

Centro cultural joaquim lavoura Cultura em São Gonçalo editais de fomento oficina de comunicação política nacional aldir blanc projetos culturais

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