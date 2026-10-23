Vai fazer sol ou chover? Veja a previsão para São Gonçalo, Niterói e região

Clima instável em São Gonçalo e região continua no fim de semana - Foto: Divulgação/Ascom

Clima instável em São Gonçalo e região continua no fim de semana - Foto: Divulgação/Ascom

O último fim de semana de outubro será marcado por mudanças nas condições do tempo em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A previsão indica calor, períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva, principalmente no domingo (25), quando a chegada de uma frente fria deve provocar instabilidade e queda nas temperaturas.

De acordo com os dados meteorológicos do Climatempo, o sábado (24) será de temperaturas elevadas, com os termômetros podendo alcançar os 33°C em Itaboraí. Já no domingo, a previsão aponta para pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de temporais em diferentes pontos da região.

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São Gonçalo e Niterói terão calor no sábado e chuva no domingo

Em São Gonçalo, o sábado será de sol com aumento de nuvens e sensação de abafamento. As temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C, com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite.

No domingo, o cenário muda, com previsão de céu encoberto e chuva ao longo do dia. Os termômetros devem registrar mínima de 22°C e máxima de 25°C, uma redução de cinco graus em relação ao dia anterior.

Em Niterói, o sábado também será marcado pelo calor, com temperaturas entre 23°C e 29°C. O sol aparece entre nuvens, mas há possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite.

Já no domingo, é bom separar o casaco e o guarda-chuva para votar no segundo turno das eleições, pois a previsão indica chuva frequente, que poderá ocorrer com maior intensidade em determinados períodos. As temperaturas devem variar entre 22°C e 26°C.

Maricá terá temperaturas mais amenas e possibilidade de trovoadas

Em Maricá, o sábado será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar entre 22°C e 29°C. A previsão indica possibilidade de garoa durante a noite, com volume de precipitação estimado em apenas 0,1 milímetro.

No domingo, a instabilidade aumenta. O dia terá sol entre nuvens, acompanhado de pancadas rápidas de chuva e possibilidade de trovoadas. A temperatura mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima deve chegar aos 27°C.

O volume de chuva estimado para o domingo é de 11,9 milímetros, com possibilidade de precipitação tanto durante o dia quanto à noite.

Itaboraí pode registrar 33°C antes da chegada da chuva

Entre os quatro municípios, Itaboraí deverá apresentar a maior temperatura no sábado. A previsão do Climatempo indica máxima de 33°C e mínima de 21°C, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado.

Apesar do calor, não há previsão de chuva significativa para o sábado, que deverá terminar com muitas nuvens.

No domingo, entretanto, as condições meteorológicas mudam. A previsão indica chuva pela manhã, com possibilidade de temporal durante a tarde e continuidade das precipitações à noite.

As temperaturas devem variar entre 22°C e 27°C, representando uma queda de seis graus na máxima em comparação com o sábado. O volume de chuva previsto é de 15,9 milímetros, o maior entre os dados de precipitação informados para Maricá e Itaboraí.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em áreas do estado do Rio de Janeiro, incluindo São Gonçalo e Niterói. O aviso prevê possibilidade de ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

Com a previsão de instabilidade, os moradores da região devem ficar atentos às atualizações meteorológicas e aos comunicados da Defesa Civil, especialmente em locais sujeitos a alagamentos e outros transtornos provocados pelas chuvas.

Durante tempestades, a recomendação é evitar áreas abertas, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de postes e estruturas que possam ser atingidas por ventos fortes.

Quem pretende aproveitar o fim de semana para atividades ao ar livre deve dar preferência aos períodos de tempo mais firme no sábado e acompanhar a previsão antes de sair de casa no domingo, quando a possibilidade de chuva será maior nos quatro municípios.