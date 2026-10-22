Sesc promove Movimento Partiu Leitura no dia 29 de outubro em todo o Brasil; veja como participar

A iniciativa acontece este ano no dia 29 de outubro, simultaneamente em várias cidades brasileiras - Foto: Divulgação

A iniciativa acontece este ano no dia 29 de outubro, simultaneamente em várias cidades brasileiras - Foto: Divulgação

Escolha um livro que você ache inspirador e deixe-o em um local público, a alcance de um novo leitor. Esse é o Movimento Partiu Leitura, uma ação do Sesc que transforma o simples ato de ler em um gesto coletivo de compartilhamento. A iniciativa acontece este ano no dia 29 de outubro, simultaneamente em várias cidades brasileiras. Praças, pontos de ônibus, cafés, escolas e centros culturais se tornam parte de uma grande rede literária.

Junto com o exemplar que você disponibilizará para um futuro leitor, deixe um bilhete explicando que se trata de um presente e incentivando quem recebe a fazer o mesmo com outra publicação de sua escolha. A ideia é que os livros viajem, as histórias se espalhem e a leitura ganhe novos territórios.

O Movimento Partiu Leitura também marca presença nas redes sociais, com o público sendo convidado a registrar os livros encontrados por meio da hashtag #MovimentoPartiuLeitura e taggeando o perfil oficial do Sesc (@SescBrasil). Dessa forma, é possível acompanhar o trajeto das obras e as histórias que elas continuam inspirando.

Clique para baixar

Como participar:

Escolha um livro que você quer compartilhar.

Escreva um bilhete explicando que é um presente do Movimento Partiu Leitura.

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