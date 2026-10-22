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São Gonçalo recebe 1ª Semana de Cultura Cristã com programação gratuita em diferentes espaços da cidade

Evento reúne apresentações artísticas, exposições, teatro, dança e atividades para toda a família entre os dias 24 e 31 de outubro

relogio min de leitura | Redação
O tema é "A cidade é nosso palco"
O tema é "A cidade é nosso palco" -

São Gonçalo vai receber, entre os dias 24 e 31 de outubro, a primeira edição da Semana Municipal de Cultura Cristã. Com uma programação gratuita em diferentes espaços da cidade, o evento contará com apresentações de dança e teatro, exposições de arte, rodas de conversa, atividades infantis e uma feira de empreendedorismo. A iniciativa é realizada pela Associação Códigos do Rei, com apoio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Com o tema “A cidade é nosso palco. A cultura é nossa expressão”, a Semana de Cultura Cristã tem como objetivo valorizar a cultura cristã como instrumento de transformação social, fortalecimento da cidadania e desenvolvimento comunitário. A proposta busca reunir artistas, produtores culturais, estudantes, empreendedores e famílias, promovendo a ocupação dos espaços públicos e culturais do município.

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Para o coordenador de Assuntos Religiosos de São Gonçalo, Carlos André Ferrugem, a realização da primeira edição representa um marco para o município.

“Como coordenador de Assuntos Religiosos, vejo a primeira Semana de Cultura Cristã como um marco para São Gonçalo, pois nunca tivemos um projeto como esse na cidade. É uma oportunidade de valorizar a nossa cultura, incentivar a participação da população e mostrar como a fé também se expressa por meio da arte, da educação e de ações sociais”, destacou.

A programação também faz referência ao Dia da Reforma Protestante, celebrado em 31 de outubro, reconhecendo a contribuição histórica do movimento para a educação, a leitura, a produção artística e o desenvolvimento social.

Segundo Fernando Miguel, representante da Companhia Código do Rei, a proposta é ampliar os espaços de expressão da cultura cristã no município.

“Queremos levar a nossa cultura para além dos espaços em que já estamos acostumados a vivenciá-la. Queremos ocupar as praças, os teatros, as casas de arte e os espaços culturais da nossa cidade, mostrando a diversidade e a riqueza das manifestações artísticas cristãs”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO:

A abertura oficial será realizada no sábado (24), das 13h às 18h, na Praça do Colubandê, com a Roda Cultural Kids. O evento será voltado para crianças e famílias, com contação de histórias, teatro de fantoches, dinâmicas educativas, recreação, brinquedos, distribuição de brinquedos e apresentações culturais.

Na segunda-feira (26), o Teatro Municipal de São Gonçalo receberá a Mostra de Dança e Teatro “Forma e Reforma”, com sessões às 18h e às 20h. O encontro reunirá grupos, ministérios, companhias e escolas cristãs em apresentações de dança contemporânea, balé, dança litúrgica, intervenções artísticas e peças teatrais. Os ingressos gratuitos deverão ser retirados pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/semana-de-cultura-crista-de-sao-goncalo/3590382.

Entre os dias 26 e 29 de outubro, das 10h às 18h, a Casa das Artes receberá a exposição “Fé que Move Cidades”, reunindo artes visuais e painéis historiográficos que exploram as relações entre cultura cristã, memória, território e produção artística. A mostra contará com trabalhos dos artistas gonçalenses Louise Vianna e Fagner Fonseca, além de produções e pesquisas das instituições de ensino Legacy Alcântara, The School SG e Centro Educacional Ribeiro Marins.

Na quarta-feira (28), das 18h às 22h, a Igreja Rhema Alcântara será palco do “Papo de Cultura”, um encontro com rodas de conversa e momentos de integração para discutir a presença e a contribuição da cultura cristã na cidade. A participação também contará com inscrições pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/semana-de-cultura-crista-de-sao-goncalo/3590382.

O encerramento será no sábado (31), das 10h às 21h, na Praça Zé Garoto, com o evento “Cultura Viva – Family Day”, em celebração ao Dia da Reforma Protestante e ao Dia da Proclamação do Evangelho. A programação contará com feira de empreendedorismo cristão, pocket shows, atividades infantis, intervenções culturais e mostra de cinema no anfiteatro da praça.

Tags:

arte e educação Cultura Cristã Empreendedorismo Cristão São Gonçalo Semana Municipal de Cultura Teatro e Dança

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