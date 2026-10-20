Atleta de São Gonçalo disputa Europeu de jiu-jítsu sem kimono na Itália - Foto: Divugação

Atleta de São Gonçalo disputa Europeu de jiu-jítsu sem kimono na Itália - Foto: Divugação

O atleta de jiu-jítsu Rogério Jardim, morador de São Gonçalo, vai representar o Brasil no European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2026, campeonato internacional realizado na Itália. Faixa-preta da GFTEAM Niterói, ele chega à competição após conquistar títulos em etapas do circuito da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

Na temporada de 2026, Rogério venceu os Opens do Rio de Janeiro e de Curitiba, além do Vitória International Open No-Gi e do Juiz de Fora International Open No-Gi. Os resultados marcam a trajetória do gonçalense no circuito competitivo e antecedem o desafio de enfrentar atletas de outros países no campeonato europeu.

Leia também:

➣Jacaré de mais de 2 metros é resgatado de bueiro em condomínio de Niterói; vídeo

➣ Niterói prepara a recuperação do Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora

O atleta compete na divisão M1 e na modalidade No-Gi, em que as lutas são disputadas sem o kimono tradicional do jiu-jítsu. O campeonato europeu representa mais um compromisso internacional na trajetória esportiva do gonçalense.

A participação no Europeu também representa a oportunidade de levar o nome de São Gonçalo e da equipe GFTEAM Niterói | Foto: Divugação

Rogério compartilha registros de sua trajetória esportiva no Instagram, pelo perfil @rogeriojardimreal.