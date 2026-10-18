Parque RJ Nosso Sonho recebe primeira edição do Impacto em 4 Rodas

Realizada na área de eventos do parque, a programação conta com exposição gratuita de carros antigos e rebaixados, reunindo diferentes modelos e estilos que fazem parte da cultura automotiva - Foto: Divulgação

Realizada na área de eventos do parque, a programação conta com exposição gratuita de carros antigos e rebaixados, reunindo diferentes modelos e estilos que fazem parte da cultura automotiva - Foto: Divulgação

O Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo, recebe neste domingo (18) a primeira edição do Impacto em 4 Rodas, evento dedicado aos apaixonados por automobilismo. Realizada na área de eventos do parque, a programação conta com exposição gratuita de carros antigos e rebaixados, reunindo diferentes modelos e estilos que fazem parte da cultura automotiva.

Até às 21h, o público pode conferir de perto veículos que chamam a atenção pela história, pelo design e pelas características personalizadas. A programação conta com música comandada por DJ, sorteio de brindes, proporcionando um domingo de lazer e entretenimento para moradores da cidade e visitantes.

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Para o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade, receber iniciativas como essa é uma forma de ampliar as opções de lazer oferecidas à população gonçalense.

“É uma alegria trazer uma exposição como essa para São Gonçalo, dando aos apaixonados por carros a oportunidade de compartilhar essa paixão e permitindo que outras pessoas conheçam de perto esse universo. Nosso objetivo é oferecer opções de lazer diferenciadas, que valorizem os interesses da população e promovam momentos de convivência e diversão para toda a família”, destacou o secretário.

Entre os visitantes estava o aposentado Jorge Menezes, de 67 anos, que aproveitou a manhã de domingo para admirar os veículos expostos.

“Eu sou apaixonado por esses carros. Para mim, são os mais bonitos do mundo! Cada um tem seu estilo, seus detalhes, e é muito bom poder ver tudo isso de perto, sem precisar ir longe. Aproveitei a manhã de domingo para passear e admirar essas máquinas. É um programa diferente e muito agradável”, contou Jorge.

Até às 21h, o público pode conferir de perto veículos que chamam a atenção pela história, pelo design e pelas características personalizadas | Foto: Divulgação

O evento tem apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

Considerado o maior espaço de lazer e convivência do Leste Fluminense, o Parque RJ Nosso Sonho fica localizado na Rua Formosa, nº 3352, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, e recebe atividades voltadas ao esporte, à cultura, ao lazer e à integração da população.