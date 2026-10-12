Subtenente do Bope morre após troca de tiros entre corporação e PMs

O subtenente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Gláucio Marcelo, morreu depois de ser baleado em uma troca de tiros entre equipes da própria corporação. Além dele, outros cinco policiais ficaram feridos na ação da manhã desse domingo (11), na comunidade Gardênia Azul, localizada na Zona Sudoeste do Rio.

Testemunhas contaram que a troca de tiros aconteceu entre os militares do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Bope. O confronto aconteceu porque os agentes teriam confundido os companheiros de outra equipe com traficantes do Comando Vermelho (CV).

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De acordo com as informações, os militares do 18º BPM não sabiam que agentes do Bope também estavam na localidade, e que estariam utilizando uma viatura descaracterizada.

Além disso, agravando ainda mais a confusão, os agentes do Bope teriam confundido os militares com criminosos da região.

Subtenente Gláucio Marcelo

O subtenente do Bope, Gláucio Marcelo, era experiente em operações especiais, e tinha o hábito de compartilhar as ações com amigos e seguidores nas redes sociais.

A ocorrência envolvendo Gláucio, aconteceu um ano depois da morte do irmão, que também integrava a Polícia Militar, e morreu durante a Operação Contenção, em outubro de 2025, no complexo da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Outros feridos

Além da morte do subtenente, a operação terminou com outros cinco policiais feridos, sendo quatro do Bope e um do 18º BPM. Todas as vítimas foram socorridas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos agentes.

O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque), porém, foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).