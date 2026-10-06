‘Representa minha história’, declara Vini Jr. sobre nova coleção de roupas do ‘Vinizinho’, em parceria com a Lolja

"Ver o Vinizinho estampado na roupa de uma criança é ver um pouco da minha história". afirmou o craque! - Foto: Divulgação

"Ver o Vinizinho estampado na roupa de uma criança é ver um pouco da minha história". afirmou o craque! - Foto: Divulgação

O Vinizinho, personagem oficial do Instituto Vini Jr. inspirado na trajetória do atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, acaba de ganhar a sua primeira coleção de roupas nesta terça-feira (06).

"Ver o Vinizinho estampado na roupa de uma criança é ver um pouco da minha história indo junto com ela para a escola, para a rua, para o campinho. Cada peça dessa coleção ajuda o Instituto a chegar a mais salas de aula, e isso me deixa muito feliz", comenta Vini Jr.

Desenvolvida em parceria com a Lolja, e-commerce brasileiro especializado em produtos licenciados, a linha reúne camisetas adultas e infantis, moletons e canecas, com estampas como "Feito para Driblar", "Esse é o Brabo", "A Base Vem Forte" e "Desce pro Play". As peças estarão à venda a partir de R$ 59 no site da marca https://www.lolja.com.br/instituto-vinijr .

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Lançada em comemoração ao Dia das Crianças, a coleção leva para a moda os valores que o personagem representa nas escolas: sonhos, educação, esporte, autoestima e inclusão. Todos os royalties do Instituto sobre as vendas serão revertidos para as suas iniciativas.

O licenciamento foi estruturado pela CG Gestão, Negócios e Cultura, responsável pela gestão da propriedade intelectual do personagem | Foto: Divulgação

O licenciamento foi estruturado pela CG Gestão, Negócios e Cultura, responsável pela gestão da propriedade intelectual do personagem. Esta é a primeira coleção da parceria , e a próxima, prevista para ainda este ano, já está em fase de criação.

Esta é a primeira coleção da parceria | Foto: Divulgação

O Instituto Vini Jr. é a realização do sonho do jogador Vini Jr., de sua família e equipe, de contribuir com a transformação da educação pública brasileira. A atuação acontece dentro de escolas, utilizando a educação como base, o futebol como linguagem e a tecnologia e o movimento corporal como ferramentas de aprendizagem. A partir dessa combinação, o Instituto desenvolve ações de formação de professores, inovação pedagógica e educação antirracista, fortalecendo o protagonismo de alunos e educadores.

Hoje, o Instituto está presente em mais de 30 escolas públicas, impactando mais de 10 mil alunos e envolvendo cerca de 500 professores em suas práticas pedagógicas.

Origem humilde - Vinícius Júnior nasceu e teve uma infância humilde em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, e foi revelado para o futebol profissional pelo Flamengo. Cresceu no bairro Porto do Rosa em uma família de origem muito simples. Começou a dar seus primeiros toques na bola em uma escolinha de base parceira do Flamengo no Mutuá quando tinha apenas 5 ou 6 anos.

Para treinar na base do clube carioca, ele enfrentava um longo deslocamento diário e precisou de forte apoio da família. Vendido em maio de 2017 ao Real Madrd, após ascenção meteórica no Flamengo, ele é um dos ídolos do clube espanhol e também jogador da Seleção Brasileira.

Serviço

Coleção Vinizinho × Lolja

Onde comprar: lolja.com.br/instituto-vinijr

Produtos: camisetas adulto e infantil, moletons e canecas

Preço: a partir de R$ 59