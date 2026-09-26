Campanha 'Bota Ela no Mapa' será lançada neste domingo (27) em todo o Brasil; entenda!

O mapa será lançado neste domingo, 27 de setembro, durante uma mobilização nacional com 12 treinões simultâneos realizados por grupos de corrida de diferentes regiões do Brasil - Foto: Divulgação

O mapa será lançado neste domingo, 27 de setembro, durante uma mobilização nacional com 12 treinões simultâneos realizados por grupos de corrida de diferentes regiões do Brasil - Foto: Divulgação

A corrida de rua cresce no Brasil impulsionada pelas mulheres. O país já reúne mais de 15 milhões de corredores regulares, e a participação feminina passou de 42% para 50% em apenas um ano, segundo o estudo Por Dentro do Corre II, realizado pela Olympikus e pela Box1824.

Com o aumento da presença feminina nas pistas, aumentam também grupos criados e liderados por mulheres em diferentes regiões do país. Mais do que espaços para a prática esportiva, esses coletivos formam redes de apoio, segurança, pertencimento e cuidado.

São essas experiências que a campanha Bota Ela no Mapa quer reunir. Formada por 12 grupos de corrida independentes e parceiros da sociedade civil, a iniciativa lançou um chamado aberto para que pessoas de todo o país compartilhem histórias de mulheres que fazem a diferença na vida e na segurança de outras pessoas, dentro e fora das pistas de corrida. Os relatos formarão um mapa coletivo, dando visibilidade a quem já faz isso todos os dias, mas nem sempre é reconhecida.

Quando uma corre, outras correm junto

A Daniela Xavier, do grupo Divas que Correm RJ, participante da campanha, afirma que a Deusedina Pereira é daquelas mulheres que pensam no coletivo. Que olham para o lado, cuidam, incentivam e não deixam nenhuma amiga sozinha, principalmente na corrida. “Tem energia positiva, ama correr, vibra com cada quilômetro e aproveita o percurso, mas, acima de tudo, acredita que juntas somos mais fortes e mais seguras. É uma mulher que faz outras mulheres se sentirem acolhidas, confiantes e protegidas”, explica Daniela.

Histórias como essa têm surgido nas conversas e escutas da campanha e que revelam as diversas formas pelas quais mulheres de todo o Brasil criam espaços mais seguros no cotidiano, a partir das relações, dos grupos e da ocupação da cidade.

Por que botar uma mulher no mapa?

Se mulheres de todo o Brasil já criam espaços mais seguros no cotidiano, nem sempre são reconhecidas como vozes e referências quando o assunto é segurança. É o que ajuda a mostrar o levantamento Mídia, Gênero e Segurança e a construção de imaginários, realizada pelo Instituto Update.

O estudo analisou 49 matérias sobre segurança pública publicadas entre janeiro e junho de 2026. Entre os 224 personagens identificados, 65% eram homens e apenas 35%, mulheres. Metade das mulheres aparece como vítima, sobrevivente ou familiar de vítima. Já 57,5% dos homens eram apresentados como representantes das instituições responsáveis por responder à segurança, como polícia, Justiça e governo.

“Quando falamos de segurança, as mulheres costumam aparecer como vítimas, e não como pessoas que constroem soluções. Mas, todos os dias, elas criam redes de cuidado, pertencimento e ocupação dos espaços. Dar visibilidade a essas histórias é também ampliar o imaginário sobre quem produz segurança no Brasil”, afirma Carolina Althaller, especialista em narrativas e diretora-executiva do Instituto Update.

É essa dimensão que o Bota Ela no Mapa quer tornar visível. Para participar, basta acessar botaelanomapa.org e contar a história de uma mulher que faz diferença na vida e na segurança de outras pessoas.

O mapa será lançado em 27 de setembro, durante uma mobilização nacional com 12 treinões simultâneos realizados por grupos de corrida de diferentes regiões do Brasil.

Serviço

Campanha: Bota Ela no Mapa

Formulário para envio de histórias: botaelanomapa.org

Lançamento do mapa: 27 de setembro, durante 12 treinões simultâneos pelo país

Instagram: @botaelanomapa

Cidade/Estado Grupo de corrida Instagram

São Paulo/SP Trans no Corre @transnocorre

São Paulo/SP Elas que Voam @elasquevoam

Sorocaba/SP Divas que Correm @divasquecorremsorocaba

Rio de Janeiro/RJ Divas que Correm @divasquecorremrj

Porto Alegre/RS Coletivo Corre Preto @coletivocorrepreto

Salvador/BA SBN Running (Corre das Minas) @sbnrunning

Campina Grande/PB Corrida Viver Mulher @corrida.vivermulher

Recife/PE Divas que Correm @divasquecorrempernambuco

Goiânia/GO Peloteiras @peloteiras

Brasília/DF Divas que Correm @divasquecorrembrasilia

Manaus/AM Amazônidas Run @amazonidas_run

Parauapebas/PA Divas que Correm @divasquecorrempara