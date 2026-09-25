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Porto da Pedra prepara mais de 2 mil saquinhos de doces para São Cosme e Damião em São Gonçalo

Quadra do Tigre abre as portas neste domingo (27) para a tradicional distribuição de doces

relogio min de leitura | Redação
Cerca de dois mil saquinhos de doces serão distribuídos
Cerca de dois mil saquinhos de doces serão distribuídos -

Domingo, no Rio, é dia de colocar a criançada na rua para pegar doce de São Cosme e Damião. E, em São Gonçalo, o Porto da Pedra também mantém viva a tradição. Neste domingo (27), a partir das 10h, a quadra do Tigre recebe crianças da comunidade para a distribuição de mais de 2 mil saquinhos de doces, preparados especialmente para a data.

Além dos saquinhos, a criançada vai encontrar uma variedade de doces e guloseimas durante a manhã. A distribuição acontece na quadra do Porto da Pedra, na Travessa João Silva, nº 84, no bairro Porto da Pedra.

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A tradição de São Cosme e Damião faz parte do calendário afetivo de muitas famílias do Rio de Janeiro. No dia 27 de setembro, é comum ver crianças pelas ruas com suas sacolas em busca dos tradicionais saquinhos de doces.

No Porto da Pedra, a data também ganha espaço entre as tradições mantidas pela escola junto à comunidade. A expectativa é distribuir mais de 2 mil saquinhos ao longo da manhã. 

Além dos saquinhos, a criançada vai encontrar uma variedade de doces e guloseimas durante a manhã
Além dos saquinhos, a criançada vai encontrar uma variedade de doces e guloseimas durante a manhã |  Foto: Divulgação/Porto da Pedra

Tags:

distribuição de doces Porto da Pedra São Cosme e Damião

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