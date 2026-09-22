89% das empresas em atividade no Rio de Janeiro são pequenos negócios

O Rio de Janeiro reúne mais de 2 milhões de pequenos negócios, que representam 89,2% das empresas ativas no estado, segundo levantamento do Sebrae Rio. A presença dos microempreendedores individuais também se destaca. Das empresas fluminenses, eles representam 55,3%. Já entre as microempresas e empresas de pequeno porte, o Rio registra participação de 27,6% e 6,3%.

“De 2022 a 2026, o número de empresas ativas cresceu 32,2% no estado. O avanço foi puxado principalmente pelos MEI, que aumentaram 51,4%, enquanto as microempresas cresceram 10,6%. Esse desempenho reforça a importância dos pequenos negócios para a geração de renda e empregos na sociedade”, analisa Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio.

Saúde e Bem-Estar é o segmento com maior número de empresas no estado. Em seguida aparecem Casa e Construção; Logística e Transporte; Serviços de Alimentação; Moda e Confecção; e Serviços Administrativos e Facilities. O Rio de Janeiro se mostra mais especializado em Turismo e Eventos; Serviços de Alimentação; Mídia e Entretenimento e Cultura; Esportes e Lazer.

A Região Metropolitana concentra 73,7% dos pequenos negócios do estado. Entre 2022 e 2026, os maiores avanços no número de empresas ocorreram na Baixada Fluminense, no Leste Fluminense, na Região dos Lagos e na Costa Verde. O levantamento também mostra que 45% das empresas fluminenses ainda estão em estágio inicial. Após os três primeiros anos, o negócio passa a ser considerado estabelecido; acima de 10 anos, entra no grupo das super estabelecidas, que já superaram a fase mais crítica de sobrevivência. No Rio, 22,3% das empresas estão nessa etapa mais madura, percentual que varia entre 9,2% nos MEI e 31,9% nas microempresas.

“O estado é muito diverso e suas regiões têm vocações próprias. Quando o empreendedor reconhece essas características, consegue agregar mais valor ao produto ou serviço que oferece. Ao mesmo tempo, a jornada de quem empreende precisa ser mais estruturada: é preciso cuidar do fluxo de caixa, buscar atualização constante, fortalecer a presença digital e manter o controle financeiro, entre outras tarefas. O Sebrae é parceiro de quem empreende e oferece soluções para os diferentes estágios do negócio”, explica Alvarenga.

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