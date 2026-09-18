São Gonçalo terá ponto facultativo na próxima segunda-feira (21)

Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente - Foto: Júlio Diniz/Arquivo/Prefeitura de São Gonçalo

Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente - Foto: Júlio Diniz/Arquivo/Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo completa 136 anos de emancipação político-administrativa na próxima terça-feira (22). Devido ao feriado municipal, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (21). Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente durante todo o feriadão.

O Restaurante do Povo, em Alcântara, abre normalmente na segunda-feira (21), mas fica fechado no feriado de terça-feira (22). Já o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, não abre na segunda para manutenção e funciona normalmente na terça-feira.

Na área da saúde, as unidades de urgência e emergência municipais vão funcionar 24h durante todo o período: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

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O HLP e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, realizarão as cirurgias que foram agendadas para a segunda-feira (21). Os atendimentos ambulatoriais das unidades não funcionam nem na segunda (21) e nem na terça-feira (22). Os dois hospitais estarão abertos para as visitas dos pacientes internados durante todo o feriadão, nos horários pré-estabelecidos. O Hospital de Retaguarda Gonçalense (HRG), no Centro, também abre para receber as visitas.

As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem no sábado (19), das 8h às 12h, para vacinações e atendimentos pré-agendados. Depois, as clínicas reabrem na quarta-feira (23). O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três), e o Caps Francisco dos Santos Siqueira (Rua Maria Rita, 883) estarão abertos durante todo o feriadão 24h. Os demais Caps estarão fechados.

Caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes com animais, o paciente terá o serviço nos polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto, na segunda-feira (21); e no Hélio Cruz, em Alcântara, na terça-feira (22); ambos das 8h às 12h. Os polos abrem, exclusivamente, para a aplicação desta vacina.

Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento nos polos sanitários, o paciente pode procurar o PSC para avaliação, que funciona 24 horas todos os dias. Todas as outras unidades de saúde estarão fechadas de sábado (19) até terça-feira (22) e reabrem na quarta-feira (23).