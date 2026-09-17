Polícia Civil deflagra operação contra integrantes do Terceiro Comando Puro na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) deflagraram, nesta quinta-feira (17), a Operação Tridente que mira a estrutura criminosa utilizada por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes da organização criminosa. Participam das diligências unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Até o momento, três pessoas foram presas.

A operação é resultado de um trabalho de inteligência da especializada que identificou integrantes da facção que atuam na região e utilizam a comunidade como ponto de apoio. De acordo com as investigações, criminosos ligados ao TCP, que atua no Complexo de Israel, recorrem ao Buraco do Boi como área de refúgio durante operações policiais realizadas naquela região. As apurações também identificaram a participação desses criminosos no tráfico de drogas e em roubos de veículos e cargas. O monitoramento realizado pelas equipes apontou, ainda, a presença de armas de alto poder de fogo em diferentes pontos da comunidade.

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Entre os alvos estão lideranças e operadores do TCP na região, além de outros investigados que possuem endereços confirmados em Nova Iguaçu. As equipes realizam diligências para localizar os alvos e interromper a atuação da estrutura criminosa responsável pelo comércio de entorpecentes e por outros crimes na comunidade.