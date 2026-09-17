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São Gonçalo recebe mais uma edição da Feira da Cultura no Teatro Municipal

Evento reúne microempreendedores de São Gonçalo

relogio min de leitura | Redação
Teatro Municipal de São Gonçalo
Teatro Municipal de São Gonçalo -

Nesta sexta-feira (18), a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo vai promover mais uma edição da Feira da Cultura, na entrada do Teatro Municipal, a partir das 10h. O evento promete entreter o público com o melhor do artesanato, cultura e gastronomia locais.

A feira é o ponto de encontro perfeito para quem deseja apoiar o trabalho dos artesãos, experimentar pratos típicos da culinária regional e participar de atividades culturais que promovem o intercâmbio de saberes e a valorização das nossas raízes.

Em caso de condições climáticas adversas, existe a possibilidade de adiamento do evento para garantir a segurança e o conforto de todos os participantes.

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Serviço:

Data: 18/09/2026

Horário: a partir das 10h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo (R. Dr. Feliciano Sodré, 100 - Centro)

Entrada: Gratuita

Tags:

artesanato Cultura Regional eventos gratuitos Feira da Cultura Gastronomia Local São Gonçalo

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