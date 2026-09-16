Polícia Federal apreende R$ 600 mil em Niterói, em ação contra crimes eleitorais

Policiais federais abordaram uma mulher e localizaram os valores. Além do dinheiro, documentos e planilhas foram apreendidos - Foto: Divulgação/Polícia Fedral

Policiais federais abordaram uma mulher e localizaram os valores. Além do dinheiro, documentos e planilhas foram apreendidos - Foto: Divulgação/Polícia Fedral

A Polícia Federal confiscou R$ 600 mil em espécie durante uma operação contra crimes eleitorais, realizada na última segunda-feira em Piratininga, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com informações da PF, a apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência e colaboração de informações.

Durante a operação, os agentes federais abordaram uma mulher e encontraram o dinheiro, que estava em notas de R$ 50 e R$ 100. Além disso, foram apreendidos documentos e planilhas relacionadas.

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A mulher, juntamente com o montante em dinheiro e os materiais coletados, foi levada à Delegacia de Polícia Federal em Niterói para esclarecimentos e as devidas providências.

As investigações prosseguem, conforme informado pela Polícia Federal, com o intuito de aprofundar as apurações, especialmente sobre a origem dos R$ 600 mil e para onde os valores seriam destinados.