Polícia Federal apreende R$ 600 mil em Niterói, em ação contra crimes eleitorais
Ação, baseada em trabalhos de investigação de setores de inteligência do órgão, aconteceu em Piratininga, na Região Oceânica, resultou na localização dos valores e documentos
A Polícia Federal confiscou R$ 600 mil em espécie durante uma operação contra crimes eleitorais, realizada na última segunda-feira em Piratininga, Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com informações da PF, a apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência e colaboração de informações.
Durante a operação, os agentes federais abordaram uma mulher e encontraram o dinheiro, que estava em notas de R$ 50 e R$ 100. Além disso, foram apreendidos documentos e planilhas relacionadas.
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A mulher, juntamente com o montante em dinheiro e os materiais coletados, foi levada à Delegacia de Polícia Federal em Niterói para esclarecimentos e as devidas providências.
As investigações prosseguem, conforme informado pela Polícia Federal, com o intuito de aprofundar as apurações, especialmente sobre a origem dos R$ 600 mil e para onde os valores seriam destinados.