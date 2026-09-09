Em agosto, mês de enfrentamento à violência contra a mulher, São Gonçalo registra mais de 300 ocorrências

Ao longo de todo o mês do Agosto Lilás, a emergência e o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, registraram a entrada de 22 vítimas de violência. O número é 35% maior em relação a agosto de 2025, quando 17 mulheres receberam atendimento na unidade.

Paralelamente, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de São Gonçalo registrou em agosto deste ano 276 ocorrências e realizou cinco prisões. A delegada Ana Carla Nepomuceno garante que as mulheres devem procurar a unidade sempre que a agressão ocorrer. “A DEAM SG atua de forma contínua no combate à violência de gênero”.

A maior ocorrência envolve agressão, seguida por lesão por arma branca (faca) e lesão por arma de fogo (tiro). Um dos casos que chamou a atenção no hospital, referência no atendimento de média e alta complexidade no Estado, foi da comerciante Bruna Dias.

Ela sobreviveu a uma tentativa de feminicídio cometida pelo marido, Paulo Victor Ferreira da Silva, no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo. O crime ocorreu no dia 25 de maio de 2026 após uma discussão entre o casal. O marido desferiu nove golpes de faca, atingindo principalmente a região do pescoço de Bruna. Ela também teve o tendão de uma das mãos rompido ao tentar se defender.

No dia seguinte ao crime, Paulo Victor se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado. Como já havia passado o período do flagrante e não havia mandado expedido, ele foi liberado e saiu pela porta da frente.

Mas após a repercussão e as investigações da 74ª DP (Alcântara), a Justiça expediu o mandado de prisão. Paulo Victor foi preso em 17 de junho de 2026 durante a Operação Integrada Mulher Segura e responde por tentativa de feminicídio.

Leia também:

Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados

Niterói proíbe publicidade de bets em espaços públicos e publicidade exterior na cidade