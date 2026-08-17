Você sabe o que faz um deputado? O SÃO GONÇALO foi às ruas perguntar aos eleitores

A criação de leis é uma das principais atribuições dos deputados, porém, a atuação dos parlamentares vai além; saiba mais - Foto: Layla Mussi

A criação de leis é uma das principais atribuições dos deputados, porém, a atuação dos parlamentares vai além; saiba mais - Foto: Layla Mussi

Começou ontem a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. No dia 4 de outubro, o eleitor fluminense terá seis cargos para escolher nas urnas. Dois deles são para deputado: estadual e federal.

Somente o estado do Rio de Janeiro elege 46 deputados federais e 70 estaduais. Mas será que a população sabe o que esses parlamentares fazem e qual é a diferença entre os dois cargos? A equipe de O SÃO GONÇALO foi às ruas para descobrir.

Leia também:

Campanha eleitoral nas ruas e propaganda virtual começam neste domingo

TRE-RJ altera 268 locais de votação para as Eleições 2026; confira o seu local de votação



José Alexandre, carpinteiro de 70 anos, diz não saber exatamente o que faz um deputado e também não saberia explicar a diferença entre os cargos estadual e federal. Apesar disso, ele lembra em quem votou para as duas funções nas últimas eleições.

José Alexandre, 70 anos | Foto: Layla Mussi

Já Eliane Andrade, de 50 anos, associa a atuação dos deputados à criação de leis.

“Os deputados criam leis. No momento não lembro a diferença entre deputado estadual e federal. Assim, eu sei que o federal abrange mais lugares, né? Mais regiões, e o estadual é do estado”, comentou Eliane, que não se recorda em quem votou nas últimas eleições.

Eliane Andrade, 50 anos | Foto: Layla Mussi

A diarista Ana Lourdes, de 64 anos, afirma não saber nem a função dos cargos nem em quem votou.

Ana Lourdes, 64 anos | Foto: Layla Mussi

O estudante Pedro Henrique, de 23 anos, também comentou o que acredita ser a função de um deputado.

“Um deputado cria leis, não? O estadual cria lei para o estado e regula o dinheiro do estado e o federal é mais do âmbito federal”, disse.

Pedro Henrique, 23 anos | Foto: Layla Mussi

Apesar de conseguir diferenciar, de forma geral, a atuação dos dois cargos, Pedro também afirma não se lembrar em quem votou para deputado estadual e federal nas últimas eleições.

Afinal, o que faz um deputado?

A criação de leis é uma das principais atribuições dos deputados, porém, a atuação dos parlamentares vai além disso. Deputados estaduais e federais participam da elaboração, discussão e votação de leis, mas cada um atua em uma esfera diferente do poder público.

O deputado estadual trabalha no âmbito do estado. Entre suas funções estão propor e votar leis estaduais, fiscalizar as ações do governo estadual e participar da discussão e aprovação do orçamento do estado.

Já o deputado federal atua no âmbito da União. Além de propor e votar leis de alcance nacional, também cabe a ele fiscalizar o Governo Federal e participar da discussão e aprovação do orçamento da União.

Nas eleições de 2026, o eleitor terá seis cargos diferentes para escolher: deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente. Diante das dúvidas sobre as atribuições de cada função, O SÃO GONÇALO preparou uma série especial em quatro partes para explicar o que faz cada cargo em disputa e ajudar o eleitor a entender melhor o papel de seus representantes.

Portão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), em Niterói | Foto: Layla Mussi

Para acompanhar a série, basta ficar ligado no portal de O SÃO GONÇALO e nas nossas redes sociais: @osaogoncalo.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca