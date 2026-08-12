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Mulher é atropelada na Estrada da Paciência, em São Gonçalo

Vítima ficou ferida após ser atingida por carro de passeio

relogio min de leitura | Redação
Mulher é atropelada na Estrada da Paciência, em São Gonçalo
Mulher é atropelada na Estrada da Paciência, em São Gonçalo -

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada na Estrada da Paciência, Maria Paula, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (12). O acidente aconteceu em frente ao condomínio Eco Park, na altura do número 2.845. 

De acordo com testemunhas, um carro fazia uma manobra para entrar no condomínio quando atingiu a vítima, que seguia pela via. Com o impacto, ela teria sido arremessada e acabou sobre o veículo.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da mulher.

As circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas.

Tags:

Acidente de Trânsito Atropelamento Estrada da Paciência Primeiros Socorros São Gonçalo segurança no trânsito

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