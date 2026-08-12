Mulher é atropelada na Estrada da Paciência, em São Gonçalo
Vítima ficou ferida após ser atingida por carro de passeio
Uma mulher ficou ferida após ser atropelada na Estrada da Paciência, Maria Paula, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (12). O acidente aconteceu em frente ao condomínio Eco Park, na altura do número 2.845.
De acordo com testemunhas, um carro fazia uma manobra para entrar no condomínio quando atingiu a vítima, que seguia pela via. Com o impacto, ela teria sido arremessada e acabou sobre o veículo.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para uma unidade hospitalar.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da mulher.
As circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas.