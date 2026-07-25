Obra de contenção de encosta no Lindo Parque entra na reta final

As obras de contenção de encosta no Lindo Parque contam com um novo destaque: uma escada hidráulica que está em construção e é utilizada para auxiliar na captação e escoamento das águas de chuva, além das canaletas, e para tirar a pressão do solo, evitando uma nova erosão no local. As intervenções, realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, foram iniciadas após estudos na Rua Vinte e Sete de Julho, que cedeu há cerca de um ano devido às chuvas.

“A escada hidráulica serve para reduzir a velocidade de escoamento das águas que forem captadas pelas canaletas, gerando maior estabilidade tanto para a cortina e protegendo o talude de novas erosões. Serão instaladas três canaletas, auxiliando na drenagem da água. O trabalho vem sendo feito diariamente, com muito cuidado e dedicação, após diversos estudos”, explicou um dos engenheiros responsáveis pela obra, Rodolpho Loureiro.

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Com um investimento de R$ 4.669.077,63, as obras incluem urbanização, drenagem e pavimentação. Um outro destaque para as obras é que foi iniciado o processo de replantio no local. A nova vegetação tem raízes mais profundas que ajudam a conter o solo. Nesta reta final, a cortina atirantada está sendo reaterrada e concretada. As telas de alta resistência para o controle de erosão e proteção do talude já foram instaladas.