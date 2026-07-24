Dois comerciantes são presos por furto de energia em São Gonçalo

Após denúncia do Ministério Público, a Enel Rio realizou, esta semana, uma operação de combate a irregularidades no consumo de energia em São Gonçalo. Durante a ação, a distribuidora identificou ligações diretas em uma barbearia, um lava a jato e uma loja de material de construção do bairro de Boavista. Após a ação, técnicos da empresa removeram as ligações diretas dos estabelecimentos comerciais.

Nas três lojas, as equipes da Enel constataram ligações irregulares em cabos da concessionária, configurando furto de energia. As operações contaram com o apoio de policiais da 73ª DP e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Os donos do lava a jato e da loja de materiais de construção foram presos em flagrante, sem direito a fiança. Os policiais buscam o proprietário do imóvel onde a barbearia está localizada, que é responsável pela instalação.

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Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.