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São Gonçalo abre matrícula e renovação para alunos do EJA

Educação de Jovens e Adultos é oferecida em 19 unidades da rede municipal

relogio min de leitura | Redação 30 de junho de 2026 - 08:52
A renovação para os alunos que já estudam na EJA deve ser realizada até 3 de julho direto na unidade escolar
A renovação para os alunos que já estudam na EJA deve ser realizada até 3 de julho direto na unidade escolar -

A renovação e a matrícula para o segundo semestre de 2026 da modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas 19 escolas municipais de São Gonçalo, começam a ser realizadas a partir desta semana. A renovação para os alunos que já estudam na EJA deve ser realizada até 3 de julho direto na unidade escolar e a pré-matrícula para novos alunos deve ser feita de 6 a 8 de julho, pelo site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br/.

O resultado da pré-matrícula estará disponível no dia 10 de julho, no site e a efetivação de matrícula acontece de 13 a 23 de julho, direto na escola. O jovem ou adulto que deseja se matricular deve levar os seguintes documentos diretamente na escola que deseja estudar: Certidão de nascimento ou casamento; Identidade; CPF; Comprovante de Residência com CEP; Duas fotos 3×4; Histórico Escolar ou declaração de escolaridade. Se o jovem ainda for menor de idade, é necessário levar os documentos do responsável.

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O resultado da pré-matrícula estará disponível no dia 10 de julho
O resultado da pré-matrícula estará disponível no dia 10 de julho |  Foto: Divulgação

Unidades que atendem EJA:

Colégio Municipal Presidente Castello Branco – Boaçú

Colégio Municipal Ernani Faria – Neves

Colégio Municipal Estephânia de Carvalho – Laranjal

Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra – Alcântara

Colégio Municipal Amaral Peixoto – Lindo Parque

Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas – Jardim Catarina

Escola Municipal José Manna Júnior – Nova Cidade

Escola Municipal Leonor Corrêa – Trindade

Escola Municipal Luiz Gonzaga- Antonina

Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes – Jardim Catarina

Escola Municipal Aurelina Dias Cavalcanti – Amendoeira

Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel – Raul Veiga

Escola Municipal Visconde de Sepetiba – Nova Cidade

Escola Estadual Municipalizada Marlene Salgado de Oliveira – Gaxindiba

Escola Municipal Mario Quintana – Engenho Pequeno

Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira – Santa Luzia

Escola Municipal João Cabral de Mello Netto – Vista Alegre

Escola Municipal Célia Pereira da Rosa – Santa Izabel

Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes – Itaúna

Tags:

alunos do EJA matrícula e renovação do EJA São Gonçalo

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