São Gonçalo abre matrícula e renovação para alunos do EJA
Educação de Jovens e Adultos é oferecida em 19 unidades da rede municipal
A renovação e a matrícula para o segundo semestre de 2026 da modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas 19 escolas municipais de São Gonçalo, começam a ser realizadas a partir desta semana. A renovação para os alunos que já estudam na EJA deve ser realizada até 3 de julho direto na unidade escolar e a pré-matrícula para novos alunos deve ser feita de 6 a 8 de julho, pelo site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br/.
O resultado da pré-matrícula estará disponível no dia 10 de julho, no site e a efetivação de matrícula acontece de 13 a 23 de julho, direto na escola. O jovem ou adulto que deseja se matricular deve levar os seguintes documentos diretamente na escola que deseja estudar: Certidão de nascimento ou casamento; Identidade; CPF; Comprovante de Residência com CEP; Duas fotos 3×4; Histórico Escolar ou declaração de escolaridade. Se o jovem ainda for menor de idade, é necessário levar os documentos do responsável.
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Unidades que atendem EJA:
Colégio Municipal Presidente Castello Branco – Boaçú
Colégio Municipal Ernani Faria – Neves
Colégio Municipal Estephânia de Carvalho – Laranjal
Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra – Alcântara
Colégio Municipal Amaral Peixoto – Lindo Parque
Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas – Jardim Catarina
Escola Municipal José Manna Júnior – Nova Cidade
Escola Municipal Leonor Corrêa – Trindade
Escola Municipal Luiz Gonzaga- Antonina
Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes – Jardim Catarina
Escola Municipal Aurelina Dias Cavalcanti – Amendoeira
Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel – Raul Veiga
Escola Municipal Visconde de Sepetiba – Nova Cidade
Escola Estadual Municipalizada Marlene Salgado de Oliveira – Gaxindiba
Escola Municipal Mario Quintana – Engenho Pequeno
Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira – Santa Luzia
Escola Municipal João Cabral de Mello Netto – Vista Alegre
Escola Municipal Célia Pereira da Rosa – Santa Izabel
Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes – Itaúna