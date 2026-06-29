Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 segue surpreendendo e reforçando o equilíbrio do futebol internacional. Nesta segunda-feira (29), a tradicional seleção da Alemanha deu adeus ao torneio após ser derrotada pelo Paraguai, em confronto disputado no Estádio de Boston, nos Estados Unidos. Os paraguaios abriram o placar, sofreram o empate, chegaram a ver a Alemanha marcar na prorrogação, mas o lance foi invalidado pelo VAR. A classificação acabou sendo decidida em uma emocionante disputa por pênaltis, que garantiu a vaga paraguaia nas oitavas de final.

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Em um duelo marcado pelo domínio ofensivo alemão diante da sólida defesa do Paraguai, Enciso colocou os sul-americanos em vantagem, enquanto Havertz deixou tudo igual. Já na prorrogação, Jonathan Tah balançou as redes, mas o gol foi anulado após revisão do árbitro de vídeo. Classificado, o Paraguai agora aguarda o vencedor do confronto entre a França e a Suécia, que será disputado nesta terça-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio de Nova York/Nova Jersey. O jogo das oitavas de final está marcado para o próximo sábado, 4 de julho, às 18h, no Estádio da Filadélfia.

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Grande destaque da classificação paraguaia, Orlando Gill, do San Lorenzo, teve atuação decisiva durante os 120 minutos e também na disputa por pênaltis. Seguro durante toda a partida, fez intervenções importantes que sustentaram o eficiente sistema defensivo da equipe. Nas penalidades, defendeu as cobranças de Havertz e Woltemade, embora Sanabria e Balbuena tenham desperdiçado a vantagem construída pelo arqueiro. Nas cobranças alternadas, Jonathan Tah mandou a bola por cima do travessão, e Canale converteu o chute que confirmou a vitória do Paraguai por 4 a 3 nas penalidades.