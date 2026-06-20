São Gonçalo finaliza dois novos painéis do Cidade Ilustrada

São Gonçalo ganhou dois novos painéis do Cidade Ilustrada - Foto: Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo ganhou dois novos painéis do Cidade Ilustrada - Foto: Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

O projeto Cidade Ilustrada, da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, segue embelezando a cidade com painéis que contam a história do município.

Agora, quem passa pela Avenida Presidente Kennedy, na altura da Ponte Seca, no trajeto do MUVI, pode apreciar duas novas obras de arte a céu aberto.

Leia também: Porto da Pedra abre audição para passistas do Carnaval 2027

Santa Rosa recebe arraiá gratuito neste fim de semana na Praça Raul de Oliveira Rodrigues

O primeiro painel homenageia o navegador e colonizador português Gonçalo Gonçalves. A obra, feita pelos artistas gonçalenses Dudu e Douglas Civic, com curadoria de Marcelo Eco, retrata a importância histórica de Gonçalves, que recebeu terras no Centro da cidade como sesmarias, em reconhecimento aos serviços prestados à Coroa portuguesa ainda no período colonial, por volta de 1579.

Gonçalves também construiu, em suas terras, uma capela em homenagem ao santo padroeiro São Gonçalo de Amarante, que deu nome à cidade. A construção deu origem à atual Paróquia São Gonçalo de Amarante, a Igreja Matriz.

Na elaboração, foi utilizado óculos de realidade aumentada, otimizando o tempo de marcação da arte. O painel conta com o nome do navegador e seu rosto em formato realista, com uso das cores preto, branco, cinza e detalhes em vermelho.

O painel conta com o nome do navegador e seu rosto em formato realista | Foto: Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

Já o segundo painel do Cidade Ilustrada apresenta o tema “O Cristo em São Gonçalo”. A obra resgata um capítulo pouco conhecido da história do Cristo Redentor, destacando a produção artesanal de partes fundamentais do monumento no município.

O painel retrata o processo de construção da cabeça e das mãos do Cristo, realizadas de forma totalmente artesanal, com moldes de ferro e concreto cuidadosamente modelados à mão. Cada detalhe do rosto e dos dedos foi esculpido antes de as peças serem içadas à estrutura principal.

Segundo painel apresenta o tema “O Cristo em São Gonçalo" | Foto: Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

Essa etapa da obra aconteceu no sítio do engenheiro e mestre de obras Heitor Levy, localizado no Barro Vermelho, em São Gonçalo, onde ele coordenou a produção local.

O projeto do monumento foi idealizado pelo engenheiro Heitor da Silva Costa, com cálculos estruturais do francês Albert Caquot. As esculturas ficaram a cargo de Paul Landowski, responsável pelos moldes da cabeça e das mãos, e de Gheorghe Leonida, autor da escultura do rosto. Ao todo, o projeto teve duração de nove anos, entre 1922 e 1931, sendo cerca de cinco anos dedicados à execução da obra, de 1926 a 1931.

O painel retrata o processo de construção da cabeça e das mãos do Cristo, realizadas de forma totalmente artesanal | Foto: Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

A criação do novo painel conta com a participação dos artistas Julliana, Paty, Catmy e Rolf, reunindo diferentes estilos e linguagens visuais.

“Para a gente é de muito valor contar a história de São Gonçalo e trazer à memória da nossa população os feitos e personagens do nosso passado nos trechos que nossa população passa diariamente para se locomover”, afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Julia Sobreira.