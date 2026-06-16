Cria de São Gonçalo, Matheus Nunes representa Portugal na Copa do Mundo de 2026

Segundo relatos, o jogador foi procurado pelo então técnico de Portugal - Foto: Reprodução/ Federação Portuguesa de Futebol

Segundo relatos, o jogador foi procurado pelo então técnico de Portugal - Foto: Reprodução/ Federação Portuguesa de Futebol

A Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, tem um personagem curioso para os brasileiros, especialmente para os moradores de São Gonçalo. Nascido na cidade da Região Metropolitana do Rio, o jogador Matheus Nunes representa Portugal na competição.

Apesar de ter passado por uma escolinha do Flamengo ainda no Brasil, Matheus não chegou a atuar nas categorias de base de clubes brasileiros. Sua trajetória no futebol começou de fato após a mudança para Portugal, onde foi morar em Ericeira, cidade próxima a Lisboa, com a mãe, o padrasto português e as irmãs.

Em 2021, o volante chegou a ser convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, comemorou nas redes sociais a oportunidade inédita. Poucos dias depois, acabou sendo retirado da lista.

Segundo relatos, o jogador foi procurado pelo então técnico de Portugal, Fernando Santos, que indicou que ele fazia parte dos planos da seleção europeia. A decisão foi tomada e Matheus optou por defender Portugal, sendo convocado para a Copa do Mundo de 2022.

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Na competição, participou de dois jogos na fase de grupos e ajudou Portugal a chegar às quartas de final. Atualmente no Manchester City, ele segue como um jogador versátil, atuando tanto no meio-campo quanto na lateral.

Mesmo defendendo outra seleção, o Brasil segue presente em sua trajetória e na família. Em entrevistas, Matheus já comentou que, em um possível confronto entre Brasil e Portugal, a torcida ficaria dividida. Ele acredita que os familiares no Brasil tenderiam a torcer pela Seleção Brasileira, enquanto sua mãe apoiaria Portugal.

Em dezembro de 2023, antes da final da Copa Intercontinental contra o Fluminense, o jogador revelou outra curiosidade sobre suas raízes. Segundo ele, sua família em São Gonçalo é torcedora do Flamengo, o que tornou o confronto ainda mais especial.