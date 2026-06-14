Reconhecimento facial auxilia Guarda Municipal de São Gonçalo na captura de dois foragidos da Justiça

A tecnologia de reconhecimento facial implantada pela Prefeitura de São Gonçalo segue contribuindo para o reforço da segurança pública no município. Na quinta-feira (11), duas ocorrências distintas resultaram na prisão de foragidos da Justiça após alertas emitidos pelo sistema de videomonitoramento da cidade.

A primeira ocorrência teve início às 9h03, no bairro Alcântara. Durante patrulhamento de rotina, equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram acionadas após o sistema de reconhecimento facial identificar um homem com mandado de prisão em aberto. Com base nas informações repassadas, os agentes realizaram buscas na região e localizaram o suspeito nas proximidades do Espaço Raul Veiga.

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O homem foi abordado e conduzido à delegacia para confirmação de sua identidade e consulta aos bancos de dados da Polícia Civil. Após a verificação, foi constatada a existência do mandado judicial pendente, permanecendo o indivíduo preso e à disposição da Justiça.

Já a segunda ocorrência foi registrada entre 10h e 12h, também após um chamado gerado pelo sistema de reconhecimento facial. As equipes da Guarda Municipal realizaram buscas conjuntas que resultaram na localização do suspeito. Durante a abordagem, o homem tentou fugir, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da condução até a 74ª Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, a identidade do indivíduo foi confirmada e, após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso.