Morre Oton São Paio, referência da cultura e educação de São Gonçalo, aos 77 anos

Intelectual e defensor das artes, Oton São Paio teve papel fundamental na valorização da produção cultural de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Intelectual e defensor das artes, Oton São Paio teve papel fundamental na valorização da produção cultural de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Morreu nesta quarta-feira (3), aos 77 anos, o professor, escritor e ex-político Oton São Paio. O falecimento foi anunciado nas redes sociais pelo filho, o ex-vereador Diego São Paio.

Em uma publicação emocionada, Diego prestou homenagem ao pai com a seguinte mensagem: “A vida é como um suspiro entre duas eternidades. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Brilha a vossa luz meu paizão. Vamos todos nos reencontrar”.

As causas da morte não foram divulgadas pela família.

Intelectual e defensor das artes, Oton São Paio teve papel fundamental na valorização da produção cultural de São Gonçalo. Foi um dos idealizadores e incentivadores de movimentos literários na cidade, criando e apoiando grupos dedicados à poesia e à difusão cultural. Também foi fundador da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC).

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Na área da educação, construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao ensino, atuando como professor, diretor escolar e secretário municipal de Educação. Seu trabalho contribuiu diretamente para a formação de diversas gerações de estudantes no município.

Além da atuação educacional e cultural, Oton também teve participação na vida política, exercendo mandatos como vereador de São Gonçalo e deputado estadual.

Autor de obras como “Mãos Verdes”, “Poesia na Calçada” e “Painel do Olhar”, deixa um legado pautado pelo compromisso com a cultura, a educação e a identidade gonçalense, sendo reconhecido como um dos principais incentivadores da literatura local.

Oton deixa um legado marcado pelo compromisso com a cultura, a educação e a identidade de São Gonçalo | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O sepultamento será realizado nesta quarta-feira (4), às 16h45, no Memorial Parque Nictheroy.

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciência (AGLAC) emitiu nota de pesar nas redes sociais:

"Fundador da AGLAC em 1974, o Professor Oton São Paio dedicou sua vida à promoção da cultura, das letras, das artes e do conhecimento, tornando-se uma das figuras mais importantes da história cultural de São Gonçalo. Sua visão, determinação e amor pela literatura possibilitaram a criação de uma instituição que, há mais de cinco décadas, reúne e valoriza escritores, artistas, cientistas e intelectuais de nossa cidade.

Em reconhecimento à sua extraordinária contribuição e ao legado que deixa para as futuras gerações, a Presidência da AGLAC decreta três dias de luto oficial.

Neste momento de despedida, a Academia se solidariza com familiares, amigos, confrades, confreiras e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com este homem que transformou sonhos em realidade e ajudou a construir um importante capítulo da história cultural gonçalense.

Poeta, seus versos estarão para sempre cravados em nossas almas. Sua voz permanece viva nas palavras que semeou, nas pessoas que inspirou e na história que ajudou a construir. A AGLAC se despede de sua presença física, mas guardará eternamente sua memória e seu legado".