São Gonçalo abre inscrições para mais uma turma de Panificação Básica

A Prefeitura de São Gonçalo abriu inscrições para mais uma turma do curso gratuito de Panificação Básica, da Padaria Escola. As vagas são limitadas e as aulas, que ocorrerão em Vista Alegre, começam em julho.

A Padaria Escola é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal. O projeto tem o intuito de gerar oportunidades e capacitar profissionais para o mercado de trabalho por meio dos cursos de Panificação e Confeitaria.

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Para participar da capacitação, os interessados devem realizar a inscrição diretamente no local das aulas, no Polo Vista Alegre, ou de forma online através do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFxzSOOzTSdTtAoHWxubyFBwzQMjLH8cAPzXzSrG8eppO9Mg/viewform?usp=header.

As aulas, que começam em julho, vão acontecer às segundas e terças-feiras, sendo um turno da manhã, das 9h às 12h, e um turno da tarde, das 13h às 16h. O Polo onde ocorre a capacitação fica na Estrada São Pedro, nº 2, no bairro Vista Alegre.