Homem com suspeita de MPOX é transferido para Hospital Luiz Palmier em São Gonçalo

Foi transferido no fim da tarde desta terça-feira (26) um homem com suspeita de MPOX, antiga varíola dos macacos, da Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Santa Luzia para o Hospital Luiz Palmier (HLP) em São Gonçalo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, o paciente permanece isolado e segue os protocolos impostos para casos suspeitos da doença.

Segundo a secretaria, o material para exame já foi coletado e encaminhado para análise laboratorial. A pasta informou que, apesar de existir a suspeita do vírus, o quadro “não corresponde à forma grave da doença”.

Ainda de acordo com a prefeitura, a transferência do paciente ocorreu após ele apresentar uma complicação de saúde sem estar relacionada com a suspeita de infecção. Por isso, existiu a necessidade de transferência para um hospital com maior suporte.

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Mpox: entenda o que é a doença

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença pode se apresentar através dos seguintes sinais: cansaço, febre, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, inguas, bolhas ou feridas na pele. A transmissão ocorre por contato (beijos, abraços, relação sexual) com secreções infectadas das vias respiratórias, feridas ou bolhas na pele da pessoa infectada e também com o compartilhamento de objetos contaminados recentemente com fluidos do paciente ou materiais da lesão. Em caso de suspeita da doença, é muito importante procurar imediatamente uma unidade de saúde e evitar o contato com outras pessoas.