Vasco empata com o Paysandu e avança às oitavas da Copa do Brasil

Rojas abriu o placar de pênalti, marcando pela primeira vez com a camisa do Cruzmaltino - Foto: Matheus Lima / CRVG

Rojas abriu o placar de pênalti, marcando pela primeira vez com a camisa do Cruzmaltino - Foto: Matheus Lima / CRVG

O Vasco da Gama empatou, nesta quarta-feira (13), com o Paysandu, em São Januário, por 2 a 2, pela Copa do Brasil, e avançou para as oitavas de final da competição. Rojas e Thiago Mendes marcaram os gols do cruz-maltino.

A partida começou tranquila para o Vasco, que tinha a vantagem de dois gols conquistada no primeiro jogo. Aos 36 minutos, o juiz marcou pênalti para o time da casa, e Rojas converteu.

Seis minutos depois, foi a vez do volante Thiago Mendes balançar as redes, aumentando a vantagem do Vasco para 4 a 0 no placar agregado.

A partida, que parecia tranquila, porém, ganhou uma pitada de drama. Aos 47 minutos, Thayllon marcou um belo gol e diminuiu a desvantagem do Papão da Curuzu.

No segundo tempo, os visitantes precisaram de apenas um minuto para empatar o jogo. O gol saiu em um lance infeliz de Saldivia, que marcou contra.

Com o placar em 2 a 2, o Vasco ainda tinha a classificação nas mãos por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0. O Paysandu, no entanto, se lançou ao ataque.

Apesar das chances criadas por ambos os lados, nenhuma das equipes conseguiu furar novamente o bloqueio adversário. Já no fim da partida, Thiago Mendes acertou uma cotovelada no rosto de um jogador do Paysandu e acabou sendo expulso.

O empate classificou o Vasco, que segue na competição e aguarda o sorteio para descobrir seu próximo adversário. O Paysandu volta suas atenções para a Série C.