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Central de telemarketing que fornecia empréstimo fraudulento é descoberta em São Gonçalo

A Polícia Civil informou que as investigações continuam

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de maio de 2026 - 10:28
Os envolvidos disseram aos policiais que trabalhavam no local há cerca de três meses
Os envolvidos disseram aos policiais que trabalhavam no local há cerca de três meses -

Na manhã desta quarta-feira (6), seis pessoas foram detidas pela Polícia Civil trabalhando em um escritório que funcionava como central de telemarketing para prática de empréstimos fraudulentos em São Gonçalo.

De acordo com a 72ª DP (Mutuá), equipes foram até um imóvel na Rua Agripino Grieco, no bairro Anaia Pequeno, a partir de denúncias, por volta das 11h30. No local, eles localizaram estações de trabalho em pleno funcionamento. Todos os envolvidos foram flagrados operando notebooks e logados em sistemas informatizados. Preservando às famílias dos detidos, as respectivas identidades não serão reveladas.

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Segundo o registro policial, não houve resistência durante a abordagem. Os envolvidos disseram aos policiais que trabalhavam no local há cerca de três meses, com remuneração mensal fixa de aproximadamente R$ 2.000,00, acrescida de bônus por metas atingidas.

O grupo foi levado para a delegacia junto com todo material eletrônico apreendido. A Polícia Civil informou que as investigações continuam. O objetivo agora é realizar a perícia nos equipamentos para apurar a extensão da prática criminosa e identificar possíveis responsáveis ou outros integrantes da rede de atividades fraudulentas.

Tags:

Empréstimos fraude Polícia Civil São Gonçalo telemarketing

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