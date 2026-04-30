Expo Noivas & Debutantes 2026 chega ao São Gonçalo Shopping

Voltada para noivas, debutantes e suas famílias, a feira propõe concentrar em um único espaço tudo o que é necessário para planejar uma celebração memorável - Foto: Divulgação

Voltada para noivas, debutantes e suas famílias, a feira propõe concentrar em um único espaço tudo o que é necessário para planejar uma celebração memorável - Foto: Divulgação

O universo das grandes celebrações vai ganhar protagonismo na cidade com a chegada da Expo Noivas & Debutantes 2026. O evento será realizado nos dias 1, 2 e 3 de maio, no 1º piso do São Gonçalo Shopping, reunindo fornecedores, marcas e profissionais especializados em casamentos, festas de 15 anos e eventos sociais em uma experiência completa e inspiradora.

Voltada para noivas, debutantes e suas famílias, a feira propõe concentrar em um único espaço tudo o que é necessário para planejar uma celebração memorável. Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer de perto as principais tendências do mercado, conferir lançamentos exclusivos e acessar uma ampla variedade de serviços.

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Entre os destaques estão os desfiles de vestidos, apresentações de tendências em beleza - incluindo maquiagem e penteados -, além da participação de fornecedores renomados dos segmentos de buffet, decoração, fotografia, filmagem, música, cerimonial, convites e viagens. A proposta é oferecer uma verdadeira imersão no universo dos eventos, permitindo que os visitantes comparem propostas, tirem dúvidas diretamente com especialistas e aproveitem condições diferenciadas para fechar negócios.

Além das novidades e tendências, o evento contará com promoções exclusivas, sorteios e oportunidades especiais, reforçando seu posicionamento como um dos principais encontros do segmento na região. A expectativa é atrair um grande público ao longo dos três dias, movimentando a economia local e fortalecendo o mercado de eventos em São Gonçalo.

Serviço: Expo Noivas & Debutantes 2026

Data: 1, 2 e 3 de maio de 2026

Horário: 13h às 22h

Local: 1º piso do São Gonçalo Shopping

EVENTO GRATUITO

Endereço: Rodovia Niterói-Manilha, 100, Boa Vista, São Gonçalo/RJ