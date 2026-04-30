Obras do MUVI seguem avançando no Alcântara e Jardim Catarina

As obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) estão a todo vapor pela cidade. Nesta quarta-feira (29), estão em andamento frentes de obra nos trechos 5 (Alcântara) e 6 (Jardim Catarina). O MUVI é um corredor viário com mais de 18 quilômetros de extensão, ligando Neves a Guaxindiba, com ciclovia, redes de drenagem, novas calçadas e paisagismo. As intervenções são uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo.

Na Rua Elvis Preslei, no Alcântara, estão sendo feitos trabalhos de contenção de encosta, construção de calçadas e rampas de acessibilidade, além do início da confecção da base para as divisórias das pistas da ponte sobre o Rio Alcântara. Ao todo, serão quatro pistas: duas no sentido Guaxindiba e outras duas no sentido Neves. Esta é a maior ponte de todo o percurso.

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Já na Rua José Rosendo de Souza, no Jardim Catarina, está sendo feita a limpeza do terreno e a mureta de contenção para a proteção das fundações dos imóveis existentes na via.

Com um investimento de R$ 287 milhões, o MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. Em todo o trajeto, estão sendo feitos serviços de drenagem, pavimentação, construção de calçadas, ciclovias e paisagismo. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

As intervenções do MUVI tiveram início em 2022 e já é possível ver trechos praticamente concluídos em bairros como Neves, Vila Lage, Parada 40, Camarão e outros bairros. Intervenções também estão em andamento em bairros como Nova Cidade e São Miguel.

Para o motorista aposentado Ubirajara Corrêa, de 84 anos, a melhoria no bairro é nítida. “Eu moro aqui desde 1961 e não havia nem asfalto antes dessa obra. Era chão de terra batida! Com certeza, a obra está melhorando nosso bairro, nem tem comparação com o que era antes. A ciclovia deixou o bairro mais bonito e deu essa opção para as pessoas trafegarem e a iluminação vai nos dar mais segurança”, afirmou.