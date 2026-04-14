Obras de revitalização na Praia das Pedrinhas seguem avançando

Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, o projeto prevê a requalificação do calçadão, criando espaços de permanência e convivência, entre outras áreas - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, o projeto prevê a requalificação do calçadão, criando espaços de permanência e convivência, entre outras áreas - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

A revitalização da orla da Praia das Pedrinhas está avançando. No momento, as obras estão focadas na instalação de manilhas de drenagem, construção de novos quiosques, continuidade do muro de contenção, demolição das antigas calçadas (que darão lugar a novas) e trabalhos de topografia com foco na construção dos novos meios-fios. Com o avanço das intervenções, as ensecadeiras, que serviam para que a maré alta não dificultasse os próximos passos da obra, foram retiradas.

As obras de infraestrutura englobam toda a extensão da rua da orla e estão sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. A primeira parte das intervenções, do lado esquerdo, já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio.

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Nesta segunda parte, do lado direito, já foram feitos serviços de drenagem, para evitar alagamentos, a instalação de redes de esgoto e de água pela concessionária Águas do Rio, além de trechos da escada de acesso à areia da praia e da passarela. Os próximos passos da obra incluem drenagem, construção de calçadas e nova pavimentação no lado direito da Rua Sérgio Martins de Carvalho.

Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, o projeto prevê a requalificação do calçadão, criando espaços de permanência e convivência. A faixa de areia elevada irá ficar mais próxima dos frequentadores. O novo calçadão irá abrigar mesas com guarda-sol, pergolados, brinquedos com temática náutica, bem como outros usos associados à atividade turística da orla. Também haverá áreas intercaladas de paisagismo com árvores de várias espécies. Vale destacar que, durante as obras, os bares e restaurantes na praia seguem funcionando normalmente.

"A captação dos recursos para as obras foi feita pela Semgipe, que também foi quem criou esse projeto. O avanço das obras é constante, realizado com muito estudo e de forma apropriada, visando um resultado positivo para comerciantes, moradores e todos os visitantes. Sabemos que a Praia das Pedrinhas é um espaço que atrai inúmeros gonçalenses e turistas todos os fins de semana e o novo projeto visa tornar o espaço mais moderno e apropriado para o público, incluindo pessoas com deficiência (PcDs)", disse o prefeito Capitão Nelson.

A captação de recursos para a realização do projeto foi feita pela Semgipe, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Ministério do Turismo, obtidos através de emendas parlamentares dos deputados federais Altineu Côrtes e Carlos Jordy.

O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. As obras ainda visam promover acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).