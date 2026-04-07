Menina de 11 anos obrigada a comer fezes de cachorro enfrenta dificuldades para voltar à escola

A menina de 11 anos, forçada a comer fezes de cachorro por outras menores de idade em caso de bullying em São Gonçalo, na Região Metropolitana, enfrenta dificuldades para seguir a rotina. Os depoimentos das crianças e responsáveis estão marcados para quinta (9) e sexta-feira (10), na 72ª DP (Mutuá).

O caso aconteceu em um condomínio do bairro Galo Branco. Parentes relataram que a família tem enfrentado sérios problemas após o constrangimento passado pela filha. A menina estaria com vergonha de ir até a escola. Na manhã desta terça-feira (7), uma semana após o acontecimento, ela tentou retornar ao colégio, mas enfrentou grandes dificuldades.

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Ainda segundo familiares, a criança costuma passar grande parte do tempo também com os avós, ela havia perdido o pai ano passado e já estava muito fragilizada. As investigações devem ser concluídas no final desta semana.