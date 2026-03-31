Lista de espera do Prouni 2026 já está disponível

Foi divulgado nesta terça-feira (31), pelo Ministério da Educação (MEC), o resultado da lista de espera do Programa Universidade para Todos, conhecido como Prouni, para os alunos ingressantes do primeiro semestre. Os inscritos no programa devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, pelo programa do Prouni, e acessar através do login da conta Gov.br.

O programa oferece bolsas integrais e parciais, de 50% do valor da mensalidade, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas. Para o estudante ter direito a bolsa integral, é necessário ter uma renda familiar menor ou igual a um salário-mínimo e meio por pessoa, enquanto a de 50% não pode ter mais de três salários mínimos por pessoa.

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Quem está na lista tem até o dia 10 de abril para enviar toda a documentação necessária para comprovar as informações declaradas na inscrição. A edição de 2026 é a maior da história do Prouni, com 595.374 bolsas, em 895 cursos de 1.046 instituições de ensino superior privadas em todo o país.