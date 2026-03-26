Projeto 'Saúde em Ação' oferecerá oficinas gratuitas e exames na Praça Zé Garoto nesta sexta (27)
As atividades acontecem das 10h às 12h e das 14h às 16h
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) leva à Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, dois importantes projetos. Nesta sexta-feira (27/3), a partir das 9h, acontecerá o projeto Saúde em Ação, em parceria com a Firjan SESI.
A unidade móvel oferece oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Na programação, há duas oficinas gratuitas de educação alimentar, com capacidade para até 24 participantes por turma. As atividades acontecem das 10h às 12h e das 14h às 16h.
Em paralelo, no mesmo local, a SES-RJ mantém o Mamógrafo Móvel até a próxima quinta-feira (2/4), recebendo as gonçalenses já inseridas na fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. No local, as pacientes realizam mamografias e ultrassonografias, sempre a partir das 8h.
Serviço
Local: Praça Zé Garoto - São Gonçalo/RJ
Saúde em Ação: 27 de março de 2026 (sexta-feira), a partir das 9h
Mamógrafo Móvel: até 2 de abril de 2026 (quinta-feira), a partir das 8h