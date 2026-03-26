Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,224 | Euro R$ 6,0436
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

São Gonçalo prorroga concurso da Educação

Mais de mil profissionais já foram convocados para atuar na rede municipal de ensino

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de março de 2026 - 08:41
As chamadas ainda podem entrar no Cadastro de Reservas
As chamadas ainda podem entrar no Cadastro de Reservas -

A Prefeitura de São Gonçalo publicou, nesta quarta-feira (25), a prorrogação do edital do concurso dos professores da rede municipal de Educação, por mais dois anos. Ao todo, 1043 aprovados já foram convocados e há a possibilidade de convocação do Cadastro de Reserva, de acordo com a necessidade do município.

Com a demanda maior por professores de Apoio Especializado, o município já convocou 433 profissionais, ultrapassando as vagas imediatas e já tendo chamado 19 profissionais do Cadastro de Reserva. Os demais convocados preencheram vagas de professor docente.

Leia também: 

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 17 milhões

Terminam terça-feira (31) as inscrições do Programa de Estágio da Firjan para cursos técnicos e universitários

“O nosso foco tem sido a convocação dos professores, tendo em vista a grande quantidade de aposentadorias e afastamentos. O governo Capitão Nelson tem um compromisso com a Educação e todos os alunos têm que ser assistidos da melhor forma possível. As chamadas ainda podem entrar no Cadastro de Reservas, contemplando mais profissionais”, afirmou o Secretário de Educação, Mauricio Nascimento.

Tags:

concurso da Educação concurso dos professores concurso prorrogado São Gonçalo

Matérias Relacionadas