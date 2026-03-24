ExpoRio Turismo chega à 5ª edição reunindo os 92 municípios fluminenses em um dos principais eventos de turismo regional do país

O evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), com concepção criativa, produção e operação assinadas pela Núcleo da Ideia (NDI) - Foto: Divulgação

O evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), com concepção criativa, produção e operação assinadas pela Núcleo da Ideia (NDI) - Foto: Divulgação

Um estado inteiro reunido em um só lugar. Entre os dias 26 e 29 de março, a ExpoRio Turismo transforma o Complexo Lagoon, na Lagoa, em um grande ponto de encontro do turismo fluminense. Em sua quinta edição, a programação gratuita reúne os 92 municípios do Rio de Janeiro e apresenta ao público a diversidade de experiências que vem redesenhando a forma como o estado se mostra ao Brasil. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), com concepção criativa, produção e operação assinadas pela Núcleo da Ideia (NDI), responsável por desenvolver e executar o projeto desde a sua primeira edição, consolidando-se como uma das principais plataformas de promoção territorial do país.

A trajetória da ExpoRio Turismo reforça a dimensão que o evento alcançou desde sua primeira edição. Em 2022, o projeto reuniu 18 mil visitantes, com 32 mil ingressos distribuídos e cerca de 100 expositores. Já em 2025, chegou a 30 mil pessoas presentes, com 120 mil ingressos distribuídos, além de mais de 750 artesãos e expositores e uma programação ampliada de encontros e debates com especialistas do setor.

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A proposta se desdobra em diferentes experiências ao longo do evento. O Espaço dos Municípios reúne as 12 regiões turísticas do estado, enquanto o Vivências do Rio destaca o artesanato e a produção rural. Já o espaço #TônoRio aposta em recursos sensoriais e multimídia, e o boulevard gastronômico reúne produtores e sabores locais à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, além de atividades lúdicas e entretenimento para toda a família.

E, para quem gosta de música, o palco principal recebe shows gratuitos ao longo dos quatro dias: na quinta-feira (26), Benzadeus e Vitor Kley; na sexta-feira (27), Toni Garrido; no sábado (28), Diogo Nogueira; e, por fim, no domingo (29), Mumuzinho, ampliando o alcance do evento e reforçando seu caráter plural e cultural.

“A ExpoRio Turismo nasce com o propósito de apresentar o estado de forma integrada, valorizando a diversidade dos territórios e criando conexões entre cultura, economia e experiência, em sintonia com um movimento mais amplo de valorização do turismo fluminense. Nosso desafio foi transformar essa potência em uma narrativa viva e acessível para o público, e é isso que o projeto entrega”, afirma Luciane Araújo, sócia-diretora da NDI.

A realização da ExpoRio Turismo 2026 acontece em um momento de intensa operação para a Núcleo da Ideia, que também assina, simultaneamente, o projeto Verão #TônoRio, outra iniciativa da Setur-RJ em curso na cidade. A condução paralela de dois projetos de grande escala reforça a capacidade da empresa de atuar de forma integrada em diferentes frentes, conectando estratégia, criatividade e execução com consistência, contribuindo para a construção de novas narrativas sobre o turismo e a imagem do Brasil no cenário contemporâneo.

O sucesso do evento também impulsionou a expansão da Expo, que ganhou uma versão itinerante, levando a experiência para diferentes regiões do estado. A iniciativa já passou por destinos estratégicos com edições como a ExpoRio Turismo Costa Verde, em Angra dos Reis; ExpoRio Turismo Caminhos da Serra, em Bom Jardim; ExpoRio Turismo Agulhas Negras, em Penedo; e ExpoRio Turismo Vale do Café, em Ipiabas.

Com 20 anos de atuação e um portfólio que reúne centenas de projetos no Brasil e no exterior, a NDI se consolida como um dos principais players do live marketing e do mercado de experiências no país, com a recente abertura de seu primeiro escritório em São Paulo.

“Conduzir a ExpoRio Turismo ao mesmo tempo em que a gente realiza o Verão #TônoRio mostra bem a capacidade da NDI de tocar grandes projetos com consistência e visão estratégica. E a Expo ganhou ainda mais força com a versão itinerante, que leva a experiência para diferentes regiões do estado, valorizando o que cada destino tem de único. No fim, são iniciativas que se conectam e mostram como o turismo pode ser trabalhado de forma integrada, impactando diretamente a forma como o estado e o país se posicionam”, destaca Flávio Bidoia, sócio-diretor da NDI.

SERVIÇO

ExpoRio Turismo 2026

Local: Lagoon – Av. Borges de Medeiros, 1424 – Lagoa, Rio de Janeiro

Data: 26 a 29 de março de 2026

Entrada gratuita

Horários:

26/03 (quinta-feira): 14h às 00h

27/03 (sexta-feira): 14h às 00h

28/03 (sábado): 10h às 00h

29/03 (domingo): 10h às 23h

Shows:

26/03: Benzadeus e Vitor Kley (20h)

27/03: Toni Garrido (20h)

28/03: Diogo Nogueira (20h)

29/03: Mumuzinho (19h)

Abertura da área de shows: 18h (sujeita à lotação)

Entrada de menores apenas acompanhados dos pais ou responsáveis