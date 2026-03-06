Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Feira de adoção chega ao São Gonçalo Shopping neste domingo (8)

A feira vai começar às 11h

06 de março de 2026
Uma nova feira de adoção chega a São Gonçalo neste fim de semana.  O projeto "Leve um Anjo para Casa" vai promover mais vez a sua campanha de adoção no São Gonçalo Shopping, começando às 11 horas do próximo domingo (8).

Durante a feira, 50 animais, entre cães e gatos, estarão à procura de um novo lar. Os animais que já são adultos, estão castrados, vermifugados e em sua maioria vacinados.  Os animais adotados durante a feira terão descontos para consultas, vacinas e exames com o veterinário responsável pelo projeto, Dr. Rhamon Nunes.

Para fazer uma adoção na feira, é necessário ter mais de 18 anos, e ter em mãos CPF, comprovante de residência, identidade, responder um questionário e assinar um terno de adoção.

