Gonçalenses podem realizar aulas gratuitas de basquete no Parque Rj Nosso Sonho

O basquete é um dos esportes gratuitos oferecidos no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista. A quadra poliesportiva do espaço é palco das aulas de iniciação à modalidade, que pode ser realizada por gonçalenses com mais de 8 anos. O esporte coletivo exige intensidade física e agilidade, além de coordenação para correr e realizar arremessos e passes com a bola nas mãos.

O instrutor Fernando Melo resume o seu método de ensino e convoca os gonçalenses a participar. “Eu estou começando o projeto pelo básico da modalidade, utilizando atividades lúdicas e explorando os fundamentos do jogo e, aos poucos, as crianças e adultos vão aprendendo e tomando gosto pelo basquete. Quem tiver interesse, venha participar das aulas conosco, o parque está novinho e, realmente, é um sonho realizado”, disse.

A moradora do Boa Vista, Kethelyn Victoria, de 10 anos, se inscreveu no basquete assim que soube das aulas e afirma estar gostando do esporte. “Eu estava brincando aqui no Parque RJ e uma senhora me contou sobre as aulas. Eu já participei de outros esportes e estou curtindo muito essa aula de basquete, é uma atividade diferente. Pretendo continuar treinando aqui, o parque é incrível!”, contou.

As aulas de basquete ocorrem às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h. Além do basquete, o Parque RJ Nosso Sonho conta com aulas de 11 atividades esportivas gratuitas e para se inscrever, é preciso ir até o local e procurar o professor da atividade ou contatar a administração. Confira todas as modalidades no link abaixo https://www.pmsg.rj.gov.br/parque-rj-nosso-sonho-vai-sediar-aulas-esportivas-gratuitas/.