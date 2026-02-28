Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Habitação abre 529 vagas em março para cadastro no Minha Casa Minha Vida

Atendimento é para moradores que ainda não estão inscritos no programa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de fevereiro de 2026 - 08:22
A Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida (MCMV) destina-se a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.850,00
A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Habitação, abriu novo agendamento para inscrição no programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” pelo Portal Colabore+. Desta vez, foram disponibilizadas 529 vagas para o mês de fevereiro, para atendimentos de 2 de março a 1º de abril.

O cadastro no programa pode ser realizado pelos moradores que ainda não estão inscritos no “Minha Casa Minha Vida” no município. O objetivo é facilitar o acesso ao programa com informações sobre quem tem direito a participar e como se inscrever.

A Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida (MCMV) destina-se a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.850,00. Para esta faixa, o programa oferece subsídios de até 95% do valor do imóvel. É importante destacar que o cidadão deve estar com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado para a inscrição.

Pelo Portal Colabore+, os gonçalenses conseguem agendar a data e o horário para o atendimento presencial por servidores da Secretaria de Habitação, quando deverão apresentar os documentos necessários para realizar a inscrição no programa.

A Secretaria de Habitação fica na Avenida Presidente Kennedy, n° 425, sala 145, Centro.

Tags:

minha casa minha vida Portal Colabore+ Prefeitura de São Gonçalo

