Além da programação literária, o público aproveitou mais de 12 apresentações musicais ao longo dos dez dias de evento - Foto: Divulgação

Além da programação literária, o público aproveitou mais de 12 apresentações musicais ao longo dos dez dias de evento - Foto: Divulgação

O evento foi realizado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, no Campo de Aviação. Com entrada gratuita e programação voltada para todas as idades, a feira transformou o espaço em um grande polo de cultura, lazer e aprendizado para moradores e turistas do dia 11 a 20 de novembro.

Além da programação literária, o público aproveitou mais de 12 apresentações musicais ao longo dos dez dias de evento, com destaque para os shows nacionais de Vanessa da Mata, Nando Reis e Os Garotin, que encerraram as noites da feira com grande participação popular.

“A FLIS já faz parte do calendário efetivo e cultural de Saquarema. Ver o Campo de Aviação cheio de famílias, crianças e jovens escolhendo seus livros e interagindo com grandes autores mostra que estamos no caminho certo ao investir na educação e no acesso à cultura para toda a nossa população”, destacou a prefeita de Saquarema Lucimar Vidal.

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O encerramento da feira aconteceu nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, feriado nacional da Consciência Negra, com uma programação marcada para a valorização da cultura afro-brasileira. O ponto alto do último dia foi a mesa “Consciência Negra: direito, igualdade racial e justiça social”, que reuniu convidados locais para debater o papel da literatura e da educação no combate ao racismo e na promoção da cidadania.

“Eu acredito que ter uma feira literária dessa dimensão conecta pessoas que sonham em encontrar seu escritor preferido, encontrar um livro que gostam. É muito relevante ter um projeto desse nos municípios”, afirmou Valéria Valenssa, ex-globeleza e modelo que lançou seu segundo livro.

Destaques da edição

A FLIS 2026 se destacou pela sintonia entre música e literatura. Um dos momentos mais aplaudidos foi o show do cantor Nando Reis, que agitou o Campo de Aviação. O diálogo sobre identidade e memória seguiu em destaque na programação literária com a presença da escritora Eliana Alves Cruz, que debateu o papel da literatura no resgate histórico e na valorização da cultura negra. É o segundo ano seguido que a autora palestra na Feira Literária. Em 2025, Eliana se apresentou para crianças.

“Falar para criança é uma coisa mágica, é um outro público, um público que está em formação. E agora, apresentar o Escreviventes é um diálogo entre duas escritoras que são mulheres maduras e que fazem uma reflexão sobre a própria vida. Por intermédio da própria vida, falam também do país, da literatura nesse país e de como é fazer literatura sendo quem somos”, disse a escritora

Projeto Escola que Lê

A FLIS é o resultado do projeto Escola que Lê, iniciativa da rede municipal de ensino que promove a formação de leitores ao longo de todo o ano letivo. Como um dos pilares do programa, cada estudante da rede municipal recebe um vale-livro no valor de R$ 250 para utilizar livremente nos estandes da feira. Mais do que democratizar o acesso à literatura, o benefício garante autonomia aos jovens leitores, que aprendem sobre educação financeira por meio do cartão literário, levando conhecimento para dentro de suas casas e famílias.

A FLIS é o resultado do projeto Escola que Lê, iniciativa da rede municipal de ensino que promove a formação de leitores ao longo de todo o ano letivo | Foto: Divulgação

Elisangela Costa, coordenadora da Feira Literária, destacou a importância do evento para os alunos do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA): “A FLIS é a culminância de todo o trabalho realizado durante o ano letivo nas escolas com leitura e literatura. Os alunos fazem a imersão na vida e obra dos autores e, aqui na feira, eles têm a possibilidade de ter o encontro com os escritores”.

Com o tema “Histórias que inspiram gerações” e homenagem ao cartunista Mauricio de Sousa, a feira recebeu mais de 20 escritores e personalidades de renome nacional, que debateram temas como música, esporte, universo feminino, humor, identidade e racismo, em encontros com nomes como Zico, Martha Medeiros, Thalita Rebouças e Luiz Felipe Pondé.