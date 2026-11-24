Em nota, a Anvisa informou que a medida proíbe a venda, distribuição, propaganda e uso do produto - Foto: Divulgação

Em nota, a Anvisa informou que a medida proíbe a venda, distribuição, propaganda e uso do produto - Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes da água mineral natural da marca Pura - Fonte Estrela da Manhã. A resolução foi publicada nesta terça-feira (24) no Diário Oficial da União.

Em nota, a Anvisa informou que a medida proíbe a venda, distribuição, propaganda e uso do produto, fabricado pela empresa Raio de Sol Mineração Ltda, nas seguintes apresentações: 500 mililitros; 1,5 litro; 5 litros e galão de 20 litros.

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“Inspeção sanitária conjunta da Anvisa e da Suvisa-GO [Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás] constatou condições higiênico-sanitárias insatisfatórias nas etapas de fabricação, envase e comercialização dos produtos”, destacou a agência.

Ainda de acordo com o comunicado, foi comprovado descumprimento das boas práticas de industrialização, falha que compromete a qualidade e a segurança do produto e impede a comprovação da conformidade sanitária dos lotes.